¡Caos en la Línea 3 del Metro CDMX! Más de 20 minutos de retraso; piden agilizar el servicio
El Metro CDMX comienza el lunes con retrasos en la Línea 3; autoridades confirman el retiro de una unidad para su revisión, ¿cómo van las otras estaciones?
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 22 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasó en el Metro CDMX este 22 de diciembre 2025? Últimas noticias EN VIVO; retraso y avance de trenes
¿Qué pasa en la Línea 9? Usuarios reportan problemas
A través de redes sociales, usuarios reportan que la Línea 9 se encuentra descompuesta, por lo que recomiendan a los demás ciudadanos tomar precauciones.
Por el momento, las autoridades no han dado una declaración sobre la situación de la Línea 9.
Línea 9 descompuesta tomen precauciones— VICTHOR (@vicraiders) December 22, 2025
Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan que los trenes de la Línea B no avanzan y se encuentran detenidos en las estaciones; piden agilizar el avance de trenes.
Dejen de hacer base en la línea B. Ahora que los detiene, el frío? 🙄— A Chuchita la bolsearon (@LegoAlma) December 22, 2025
Retrasos en la Línea 3; más de 20 minutos de espera
Usuarios reportan retrasos de hasta 20 minutos en la Línea 3; piden agilizar el avance de trenes.
Autoridades aseguran que los retrasos se deben al retiro de un tren en revisión.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 22, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.