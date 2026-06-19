¡Sobrevive al tráfico! Marchas, bloqueos y rutas alternas este viernes 19 de junio en CDMX

¡Llegó el viernes! Cerrar la semana en la Ciudad de México siempre es una prueba de paciencia, pues a la prisa por iniciar el fin de semana se le suman diversas concentraciones y cortes a la circulación que pueden detener tu trayecto por completo.

Para que no pierdas tiempo dando vueltas, en Azteca Noticias te entregamos el pulso exacto de las calles. A través de nuestro semáforo de movilidad, basado en los reportes de OVIAL y la SSC, te decimos dónde están los cuellos de botella, qué zonas debes evitar y cuáles son tus mejores rutas de escape hoy.