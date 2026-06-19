¡Sobrevive al tráfico! Marchas, bloqueos y rutas alternas este viernes 19 de junio en CDMX
¿Qué calles están cerradas hoy? Consulta nuestro semáforo de movilidad con las marchas, bloqueos y alternativas viales para este viernes 19 de junio.
¡Llegó el viernes! Cerrar la semana en la Ciudad de México siempre es una prueba de paciencia, pues a la prisa por iniciar el fin de semana se le suman diversas concentraciones y cortes a la circulación que pueden detener tu trayecto por completo.
Para que no pierdas tiempo dando vueltas, en Azteca Noticias te entregamos el pulso exacto de las calles. A través de nuestro semáforo de movilidad, basado en los reportes de OVIAL y la SSC, te decimos dónde están los cuellos de botella, qué zonas debes evitar y cuáles son tus mejores rutas de escape hoy.
Marchas CDMX hoy 19 de junio: Bloqueos, tráfico y alternativas viales EN VIVO
Cortes en Avenida Paseo de la Reforma
Por retiro de logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia, considera cortes preventivos a la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y Lafragua. Como alternativa vial está Av. Chapultepec, Insurgentes y Circuito Interior.
Hoy No Circula este viernes 19 de junio
Este viernes descansan los autos con engomado Azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas 1 y 2. (Vehículos con holograma 0 y 00, híbridos y eléctricos circulan con normalidad).