Oficial y confirmado: Eliminan requisitos para estos trámites de pensionados y militares del ISSFAM

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) lanzó un plan para quitarle peso a la burocracia y hacer la atención mucho más rápida. A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se confirmó que eliminan varios trámites y papeles físicos, y se acortan los tiempos de espera para militares en activo, retirados y pensionados.

El gran cambio es que, por trabajo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el ISSFAM ya no te va a pedir copias simples de actas de nacimiento, actas de defunción ni de la CURP. Ahora, la institución revisará y validará estos datos de forma digital directamente en sus sistemas. Estas nuevas reglas entrarán en vigor 30 días naturales después de su publicación.

Los trámites que cambiaron y los papeles que ya no te van a pedir

De acuerdo con el decreto, la reducción de papeleo aplica directamente en estos casos:



Devolución de dinero del SECORE: Esto es para los militares con menos de 20 años de servicio. Ya no será necesario entregar la copia certificada

Esto es para los militares con menos de 20 años de servicio. Ya no será necesario entregar la Venta de gavetas y nichos de uso mortuorio a perpetuidad: Se elimina el requisito de presentar una identificación oficial con foto y el número de pagaduría. En su lugar, bastará con llenar un formulario electrónico y dar una copia de la credencial militar o del estado de cuenta de Banjercito.

Se elimina el requisito de presentar una identificación oficial con foto y el número de pagaduría. En su lugar, bastará con llenar un formulario electrónico y dar una copia de la credencial militar o del estado de cuenta de Banjercito. Cambio de lugar de pago: Ya no te van a pedir la tarjeta de filiación vigente en original y copia, y tampoco tendrás que redactar un escrito libre. Todo se cambia por un formato electrónico y una copia de tu identificación.

Ya no te van a pedir la tarjeta de filiación vigente en original y copia, y tampoco tendrás que redactar un escrito libre. Todo se cambia por un formato electrónico y una copia de tu identificación. Seguros y gastos funerarios: Los trámites de pago de defunción y la ayuda para el sepelio se juntan en uno solo. Gracias a esto, se eliminan las actas de defunción

Los nuevos tiempos de espera: Respuestas más rápidas

Además de recortar el papeleo, el ISSFAM cambió sus reglas para que las respuestas a los derechohabientes sean mucho más rápidas, dejando atrás las esperas de varios meses.

Para la venta de gavetas y nichos mortuorios, el tiempo de espera bajó de 3 meses a una respuesta inmediata. Lo mismo aplica para el trámite de servicios funerarios, que ahora se resolverá al momento y ya no en 3 meses.

Si necesitas hacer un cambio en el lugar donde cobras, el proceso bajó de dos días hábiles a solamente un día hábil. Para la ayuda de gastos de sepelio o pagas de defunción, la respuesta tardará 8 días hábiles en lugar de 10. Por último, todo el paquete de seguros (retiro, vida e institucional) se resolverá en 20 días hábiles, menos el Seguro Colectivo que mantiene su respuesta rápida en 5 días hábiles.

El instituto aclaró que estos nuevos tiempos son para resolver el papeleo del trámite, por lo que el pago final en el banco podría tardar unos días más en verse reflejado.