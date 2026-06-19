¡Fiesta nacional! Más de 700 mil aficionados desbordan la CDMX tras triunfo de la Selección mexicana

El triunfo de la selección mexicana de fútbol ante su similar de Corea del Sur en el Mundial 2026 trajo una celebración masiva en distintos puntos de la CDMX, congregando a miles de ciudadanos en múltiples puntos estratégicos tanto para presenciar el partido como aplaudir el desenlace que dio la victoria nacioal.

Los reportes de las autoridades señalaron que la suma total de fanáticos que salieron a las calles a festejar en la capital del país superó las 700 mil almas. El epicentro de la emoción se concentró en la Plaza de la Constitución y sus vialidades contiguas, donde más de 200 mil seguidores se reunieron frente a pantallas de gran tamaño. Paralelamente, otros 130 mil espectadores acudieron a los 18 Festivales Futboleros que se distribuyeron a lo largo de las 16 demarcaciones territoriales.

Plaza Garibaldi y otras sedes que reunieron a miles parra celebrar

Entre las sedes que registraron los niveles más altos de concurrencia destacaron espacios como la Plaza Garibaldi, los Campos Revolución, la Utopía Meyehualco, el parque La Bombilla, el Deportivo Hermanos Galeana, la Unidad Independencia y la Utopía Mixiuhca. Las estimaciones oficiales indicaron que en las inmediaciones del Ángel de la Independencia se contabilizó una asistencia cercana a los 400 mil individuos.

El júbido de la afición reflejó opiniones encontradas sobre el desempeño del equipo, el cual se colocó a la cabeza de su sector gracias a una anotación de Luis Romo.

¡Fiesta nacional por el triunfo de @miseleccionmx!



La victoria de la Selección Mexicana desató la euforia de más de 700 mil aficionados en el país. Alrededor de 50 mil personas celebraron bajo la lluvia en La Minerva de Guadalajara, mientras que en la CDMX, el Ángel de la… pic.twitter.com/WG2Nrp79Zu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

Mientras algunos fanáticos como Iván López manifestaron su alegría y compartieron su optimismo de avanzar en el primer puesto para disputar el quinto, sexto o séptimo juego, otros consideraron que el camino no fue sencillo.

El júbilo colectivo llevó la celebración a escenarios improvisados y momentos de tensión. Diversas esquinas se usaron para el baile y el canto, e incluso la techumbre de la estación del Metrobús El Ahuehuete sirvió de tarima para que los asistentes subieran y bajaran de forma arriesgada con el apoyo de la misma gente.

¡La Minerva vibró como nunca! 🇲🇽🔥



Tras el triunfo de la Selección, miles de aficionados armaron un auténtico mar verde, blanco y rojo en Guadalajara en plena cobertura de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. 🎶👇



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Aunque se registraron dinámicas lúdicas como los impactos con trafitambos, la jornada no estuvo exenta de altercados, reportándose trifulcas y jaloneos aislados entre la multitud.

Para las celebraciones nocturnas hubo un despliegue policial con más de 3 mil 400 uniformados y cerca de 300 unidades móviles. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas intervino únicamente en ocho incidentes de índole menor. El siguiente compromiso de la escuadra nacional se efectuará el próximo miércoles 24 de este mes, donde se medirán ante el representativo de Chequia en las instalaciones del Estadio Ciudad de México.

Percance automovilístico empaña la jornada

Lejos de los puntos de festejo, un siniestro vial se registró en el perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero, dejando un balance de cinco personas con lesiones de consideración. El incidente tuvo lugar en la intersección que forman la Calzada de Guadalupe y la avenida Noé, dentro de los límites coloniales de la Guadalupe Tepeyac.

De acuerdo con las primeras indagatorias del hecho, la colisión se originó debido a que los dos automóviles involucrados transitaban presuntamente a una velocidad por encima de los límites permitidos. Los testimonios recabados en el sitio apuntan a que uno de los conductores ignoró la indicación de alto que marcaba la luz roja del semáforo, provocando el fuerte impacto.

🚨 #PrecauciónVial | Reportan fuerte choque frontal en el cruce de Calzada de Guadalupe y Av. Noé, Col. Guadalupe Tepeyac, en la #GAM. El exceso de velocidad y pasarse el alto dejó un saldo de 5 lesionados. La vialidad ya fue liberada por @Bomberos_CDMX 👇



La información de… pic.twitter.com/XzkscxcJJp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

A causa de las heridas sufridas, uno de los lesionados tuvo que ser trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario para su atención médica especializada. En tanto, las dos personas que operaban los vehículos implicados fueron puestas a disposición de las autoridades en calidad de detenidas, con el objetivo de iniciar los procedimientos legales y deslindar las responsabilidades del percance.

