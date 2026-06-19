Marcha 2026 CDMX: cierres viales en Reforma y calles aledañas

La CDMX es el epicentro de marchas y eventos todos los días, algunos de gran escala como Marcha LGBT 2026 que está próxima suceder y aquí te dejamos los detalles para que no te quedes atorada o atorado en el tráfico o, si acudes, no tengas tema para llegar.

Qué es la marcha LGBT en CDMX

La movilización por el orgullo de la diversidad sexual y de género en la capital mexicana representa una de las expresiones sociales más importantes de la urbe, la cual ha evolucionado significativamente desde su primera edición en 1978.

Este evento no solo conmemora la lucha por la igualdad de derechos, sino que se ha consolidado como un espacio de visibilización y celebración colectiva que, en este 2026, alcanza su cuadragésimo octava edición.

¿Cuándo será la marcha del orgullo LGBT en CDMX?

A pesar de la incertidumbre generada por la presencia de un plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las actividades del Mundial en el Zócalo, las autoridades capitalinas ratificaron que la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ se llevará a cabo el 27 de junio.

La logística este año presenta un ajuste importante: aunque los contingentes podrán llegar a pie hasta la plancha del Zócalo, el escenario principal no se instalará en la Plaza de la Constitución. En esta ocasión, el templete artístico y musical se ubicará en el cruce de Eje Central y la Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes.

¿Qué calles estarán cerradas por la marcha LGBT en CDMX?

El punto de partida para la comunidad seguirá siendo el Ángel de la Independencia. Desde ahí, los participantes avanzarán sobre Paseo de la Reforma para después incorporarse a la Avenida Juárez hasta llegar a la zona de Bellas Artes.

Por lo tanto, se prevén cierres vehiculares prolongados en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central durante el desarrollo de la movilización.

Rutas alternas para evitar Reforma

Debido a que el Zócalo alberga actualmente todo lo relacionado al Mundial 2026 y un campamento de la CNTE desde el 1 de junio, las autoridades recomiendan a los asistentes mantener un comportamiento pacífico y respetuoso para asegurar una convivencia armónica.

Quienes busquen transitar por la zona durante el 27 de junio deberán prever rutas alternas, evitando los ejes principales del recorrido para no quedar atrapados en el tráfico generado por la alta afluencia de personas que se desplazarán hacia el primer cuadro del Centro Histórico.

