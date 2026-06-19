Suspenden a juez que llegó al cargo por elección judicial de Morena; agredió a su hermana

El juez de la Ciudad de México (CDMX), Carlos "N", quien llegó al cargo tras la elección judicial que impulsó Morena, fue suspendido del cargo luego de ser detenido el domingo 14 de junio de 2026.

El llamado "Juez del Bienestar" fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a las 05:55 horas de este fin de semana en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

¿Por qué detuvieron a juez electo en elección judicial de Morena?

El juez de 49 años de edad fue arrestado en una casa ubicada en las calles Benito Juárez y Francisco I. Madero, en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa.

Información policial consultada por Azteca Noticias indica que cuando oficiales llegaron al lugar, una mujer de 57 años señaló a Carlos "N", su hermano, como la persona que momentos había agredido verbalmente a su familia y a ella.

El hombre fue detenido y presentado ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán-1 para quedar a disposición del agente del Ministerio Público, quien definiría su situación jurídica.

Juez cercano a Morena solo fue suspendido 6 meses

El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) determinó suspender temporalmente al juez en materia penal adscrito al PJCDMX por un plazo de 6 meses después de darse a conocer los hechos en los que se ha visto involucrado.

Tras una sesión extraordinaria celebrada de manera virtual, las cinco magistraturas integrantes del TDJ discutieron y votaron la suspensión de Carlos "N", quien presuntamente cometió hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

La presidencia del Tribunal a cargo del magistrado Nicolás Jerónimo Alejo expuso puntos del asunto argumentando que los hechos denunciados no pueden ni deben quedar impunes y puntualizó que el Tribunal está facultado para imponer dicha suspensión temporal a las personas juzgadoras que se encuentren bajo investigación.

La magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena expresó que declarar esta suspensión es una medida temporal y no una presunción de culpabilidad.

El Pleno concluyó notificar y comunicar el contenido del acuerdo aprobado en sesión extraordinaria para los efectos procedentes y dar continuidad a la investigaciones correspondientes, en atención a las denuncias presentadas en contra de Carlos "N".

Carlos "N", el "Juez del Bienestar" cercano a Morena

Carlos "N" ha sido señalado por su falta de preparación y por ser afín a Morena. Por ejemplo, cuando determinó vincular proceso a un hombre, pero la defensa de este le recriminó al juez que ni siquiera había concluido el proceso en contra del acusado y el juez al fnal se se retractó de su fallo.

El momento quedó registrada en una grabación de una sala de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México. Sin embargo, al ser exhibido, el juez amenazó a su contraparte y, en un mensaje en redes sociales, le advirtió que eliminara la publicación o iba rogar por su libertad.

El caso ocurrió durante una audiencia realizada el 9 de septiembre de 2025, apenas 8 días después de que junto con más juzgadores rindiera protesta al cargo tras la elección judicial impulsada por Morena.