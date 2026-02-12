Metro CDMX HOY 12 de febrero en hora pico: qué líneas reportan retrasos esta mañana
Revisa el estado del Metro CDMX HOY 12 de febrero: Consulta qué líneas presentan retrasos y marcha lenta en el avance de los trenes antes de salir de casa.
El Metro CDMX HOY 13 de febrero presenta retrasos en varias líneas durante la hora pico matutina, lo que genera mayor carga en andenes y tiempos de espera más largos para los usuarios.
Pasajeros reportan avance intermitente y detenciones prolongadas entre estaciones, principalmente en rutas con alta demanda desde temprana hora.
¿Qué ocurre en el Metro CDMX esta mañana?
De acuerdo con reportes compartidos por usuarios, los trenes circulan con menor frecuencia en distintos tramos del sistema, lo que provoca acumulación en puntos de transbordo.
El Sistema de Transporte Colectivo mantiene operación continua y no ha informado fallas mayores; sin embargo, el flujo se percibe más lento en comparación con días de menor afluencia.
¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX?
Durante la hora pico, el incremento de pasajeros obliga a realizar ajustes en la circulación para mantener distancia entre convoyes y evitar saturaciones mayores.
Estos movimientos operativos pueden traducirse en marcha lenta temporal y mayor tiempo de recorrido en algunas líneas del Metro CDMX.
Metro CDMX HOY jueves 12 de febrero: reporte de retrasos y marcha lenta por línea
Usuarios reportan retrasos en L12
Usuarios de la Línea 12 reportan que los trenes se quedan detenidos varios minutos entre estaciones, como entre Nopalera y Olivos, en dirección a Mixcoac. Señalan que los vagones van muy llenos y, aun así, el servicio se detiene sin explicación clara, lo que provoca molestia y desesperación.
Las personas piden que se informe el motivo de las pausas y que se agilice el avance, ya que los retrasos afectan su tiempo y generan incomodidad.
Línea 2 presenta retrasos y alta afluencia
Usuarios de la Línea 2 reportan que los trenes se detienen constantemente entre estaciones, incluso cuando no perciben mucha gente, como en dirección a Indios Verdes.
También mencionan convoyes parados en estaciones como Tacuba, lo que genera molestia y dudas sobre lo que ocurre. Por su parte, el Metro informa que la línea presenta alta afluencia de pasajeros.
Señala que, para mejorar el servicio, se está agilizando la circulación y la salida de trenes desde las terminales, con el fin de reducir tiempos de espera.
El Metro informa qué pasa en la Línea 7
El Metro informa que los retrasos en la Línea 7 se deben a una gran cantidad de pasajeros usando el servicio al mismo tiempo. Señala que están acelerando la salida de trenes desde las estaciones terminales para mejorar el avance.
También pide apoyo a los usuarios: permitir que las puertas cierren sin obstrucciones y dejar que las personas bajen antes de subir.
Línea 7 presenta retrasos; reportan usuarios
Usuarios del Metro CDMX reportan retrasos este jueves en la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto. En dirección a Barranca, pasajeros señalan esperas de más de 10 minutos en estaciones como Tacuba, mientras que en Camarones también se han registrado demoras prolongadas.
Otros usuarios indican que, saliendo de Mixcoac, los trenes tardan más de cinco minutos en pasar. La situación ocurre en hora de alta afluencia, lo que incrementa la carga en andenes.
¿Qué pasa en la L3? El Metro de la CDMX informa
El Metro informa que los retrasos en la Línea 3 se deben a que hay alta afluencia de pasajeros. Explica que, cuando muchas personas usan el servicio al mismo tiempo, los trenes tardan más en avanzar porque deben detenerse más tiempo en cada estación.
Para atender la demanda, señala que están enviando unidades vacías a las estaciones con mayor cantidad de usuarios, con el objetivo de agilizar el servicio y reducir la saturación en los andenes.
Usuarios reportan retrasos en Línea 3
Usuarios reportan varios problemas en la Línea 3 del Metro. Mencionan que los trenes se detienen durante varios minutos entre estaciones, como entre Niños Héroes y Hospital General, sin explicación clara.
También señalan que los convoyes hacen ruidos extraños, lo que genera preocupación por posibles fallas mecánicas y riesgo de accidentes.
Además, comentan que el servicio avanza muy lento incluso cuando no hay mucha gente. En dirección a Indios Verdes, algunos usuarios cuestionan que se hable de “alta afluencia” cuando perciben poca demanda y piden información clara, no respuestas repetidas.
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 11 de febrero del 2025.