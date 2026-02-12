Metro CDMX HOY 12 de febrero en hora pico: qué líneas reportan retrasos esta mañana

El Metro CDMX HOY 13 de febrero presenta retrasos en varias líneas durante la hora pico matutina, lo que genera mayor carga en andenes y tiempos de espera más largos para los usuarios.

Pasajeros reportan avance intermitente y detenciones prolongadas entre estaciones , principalmente en rutas con alta demanda desde temprana hora.

¿Qué ocurre en el Metro CDMX esta mañana?

De acuerdo con reportes compartidos por usuarios, los trenes circulan con menor frecuencia en distintos tramos del sistema, lo que provoca acumulación en puntos de transbordo.

El Sistema de Transporte Colectivo mantiene operación continua y no ha informado fallas mayores; sin embargo, el flujo se percibe más lento en comparación con días de menor afluencia.

¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX?

Durante la hora pico, el incremento de pasajeros obliga a realizar ajustes en la circulación para mantener distancia entre convoyes y evitar saturaciones mayores.

Estos movimientos operativos pueden traducirse en marcha lenta temporal y mayor tiempo de recorrido en algunas líneas del Metro CDMX.