Caos en el Metro hoy: Reportan retrasos en seis Líneas este lunes 16 de febrero
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy lunes 16 de febrero? Actualizaciones importantes
Línea 1 con afluencia alta
Usuarios reportan que en la Línea 1 del Metro, estación Salto del Agua, hay mucha gente esperando y no pasan trenes, por lo que piden agilizar el servicio.
Afluencia alta en seis Líneas del Metro CDMX
"Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio", menciona el Metro CDMX a través de X.
Comienza servicio este lunes 16 de febrero
Comienza el servicio del Metro CDMX para este lunes 16 de febrero. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 26° C Mín. 11° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 11° C pic.twitter.com/ftR9g3V4Tv— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 16, 2026