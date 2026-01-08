Línea B del Metro CDMX suspende servicio por obras: ¿En qué fechas y cuáles estaciones cerrarán?

Si usas la Línea B para moverte entre la CDMX y el Edomex, pon mucha atención. El Metro CDMX confirmó de última hora hoy 8 de enero que este fin de semana se suspende el servicio en un tramo clave de la Línea B, debido a trabajos de mantenimiento que obligarán a cerrar varias estaciones de forma temporal.

El Metro CDMX detalló que la Línea B suspende el servicio durante el sábado 10 y domingo 11 de enero para realizar obras preventivas y correctivas en el tramo elevado. Estas labores buscan reforzar la estructura de las vías y evitar afectaciones mayores en el futuro, por lo que el llamado es a tomar previsiones.

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro CDMX suspenden servicio?

De acuerdo con la información oficial, el Metro CDMX suspenderá el servicio en las estaciones que forman parte del tramo elevado donde se realizarán los trabajos. Las estaciones afectadas de la Línea B son:



Bosques de Aragón

Deportivo Oceanía

Oceanía

Romero Rubio

Ricardo Flores Magón

San Lázaro

En este segmento, el Metro CDMX informó que la Línea B suspende servicio de trenes mientras se lleva a cabo el colado de nuevas trabes que darán mayor rigidez al cajón de vías.

En continuidad a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de mejoramiento al tramo elevado de la Línea B, el Metro informa que durante el próximo sábado 10 y domingo 11 de enero, se llevarán a cabo labores para el colado de cuatro trabes que darán mayor…

Servicio alternativo de RTP mientras la Línea B suspende servicio

Para reducir las afectaciones, el Metro de la CDMX habilitó un plan emergente. Mientras la Línea B suspende servicio, se ofrecerá transporte alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo de Morelos a Villa de Aragón.

Este apoyo funcionará durante todo el horario habitual:



Sábado de 6:00 a 24:00 horas

Domingo de 7:00 a 24:00 horas

El Metro CDMX pidió a los usuarios considerar más tiempo de traslado, ya que la Línea B suspende servicio en una zona por la que circulan cientos de miles de personas cada día.

¿Cuándo se restablece el servicio normal en la Línea B?

Además de estas maniobras, el Metro CDMX aprovechará el cierre para sustituir durmientes antiguos por nuevos materiales sintéticos, como parte de la modernización de la Línea B.

La buena noticia es que el Metro CDMX confirmó que la Línea B suspende servicio solo durante el fin de semana y que el lunes 12 de enero las operaciones se reanudarán con normalidad en todo el recorrido, de Ciudad Azteca a Buenavista.

Metro CDMX modernizará Línea B

El Metro CDMX detalló que esta remodelación de la Línea B forma parte de un proyecto previamente anunciado y publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, donde se establecieron las obras de rehabilitación y mantenimiento del tramo elevado.

De acuerdo con ese anuncio, el Metro CDMX suspende servicio de manera programada para ejecutar trabajos estructurales, modernizar las vías y atender rezagos históricos. Estas acciones buscan garantizar una operación más segura, continua y confiable para los usuarios que diariamente utilizan la Línea B.

