Un tren del Metro CDMX se estrelló en los talleres de El Rosario, en la Línea 6

Durante la noche del miércoles 4 de octubre, un nuevo accidente se registró al interior del Metro CDMX, aunque en esta ocasión sin usuarios afectados o lesionados, ya que uno de los trenes se estrelló dentro de la Línea 6, concretamente en la zona de talleres de la estación El Rosario.

El incidente se empezó a difundir de inmediato en redes sociales y, alrededor de las 23:30 horas de la noche, los canales oficiales del Metro CDMX confirmaron el impacto de la unidad y además dieron a conocer que la chofer resultó herida por el choque, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para las respectivas revisiones médicas.

En las imágenes reveladas a través de redes sociales se puede observar que el tren sobrepasó los límites de la fosa donde descansa y se estrelló directo contra una pared, causando destrozos en puertas y rompiendo por completo la barrera de contención color amarilla.

Metro CDMX: Un tren se estrelló en la Línea 6, en los talleres de la estación El Rosario|Especial

¿Dónde se estrelló un tren del Metro CDMX en Línea 6?

De manera concreta, el impacto del tren se dio en una de las fosas de visita que tiene el taller sistemático de El Rosario. Aquí suelen descansar algunos de los trenes previo a su inspección, así como revisiones periódicas y servicios de mantenimiento. Se encuentra ubicado dentro de la Línea 6 y, cabe mencionar, que no representa afectaciones para los usuarios.

"Esta noche se registró un percance en la zona del taller sistemático de El Rosario, en el que un tren de Línea 6 se vio afectado. El incidente ocurrió en una de las fosas de visita, donde un tren rebasó el límite de la vía e impactó el muro del taller, la conductora resultó con lesiones y fue trasladada al hospital para revisión médica", aseguró el Metro CDMX en sus redes sociales.

De igual forma, explicaron que el choque del tren amerita una investigación interna para saber cuáles fueron los motivos que originaron la fallo, por lo que el caso fue remitido al área de "incidentes relevantes" para realizar las diligencias a fondo.

