Director del Metro explica qué falló en el desprendimiento del tren en Polanco

Un día después del nuevo accidente en el Metro de la Ciudad de México, concretamente el ocurrido en la estación Polanco de la Línea 7, Guillermo Calderón, director del Servicio de Transporte Colectivo (STC), explicó cuáles fueron los motivos que desencadenaron el desprendimiento de dos vagones y sostuvo el discurso de ser una "situación atípica", motivo por el que presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX.

Un anillo de seguridad extraviado, un tornillo flojo y otro tornillo degollado, los principales causantes de que se desacoplaran dos vagones el pasado domingo 15 de enero; sin embargo, de acuerdo con Calderón, esto no se debe a una falta de mantenimiento, pues este se había realizado al tren el pasado 5 de enero, tal como establece el protocolo de seguridad.

¿Qué provocó el desprendimiento de vagones en la Línea 7 del Metro?

En síntesis y de forma preliminar, las autoridades del Metro CDMX informaron que el incidente fue debido a una falla en el sistema de acoplamiento, derivado del desprendimiento de un cintillo de seguridad de un cilindro, algo que calificaron como "muy difícil" de que suceda, y el cual funge como elemento de acomplamiento entre vagones.

El cilindro de seguridad que se desprendió en un vagón de la Línea 7 del Metro |Gobierno de la CDMX

La razón por la que se escuchó un estruendo y se documentó humo en la estación Polanco, el directro del Metro explicó que fue devido a que en el momento en que se desprendió el cilindro de seguridad, los cables de conexión que acompañan la unión entre vagones tocaron la barra guía electrificada.

Por otro lado y además de que se desprendió el cintillo de seguridad del cilindro, la falla también estuvo propiciada por una barra metálica colocada en forma de "tapa" del mismo cilindro, el cual va asegurado con dos tornillos, de los cuales uno estaba flojo y el otro decapitado, por lo que la barra se desplazó y favoreció la salida del cilindro.

Accidente en la Línea 7 del Metro: Imagen de una barra/placa de seguridad bien colocada sobre el cilindro de seguridad, la cual va asegurada con dos tornillos de sujeción

Al director del Metro le "llama la atención" la falla por el desprendimiento de vagones en Polanco

De acuerdo con el discurso emitido en conferencia de prensa este lunes, Guillermo Calderón expresó que "le llama la atención" que no se encontrara el cintillo de seguridad que va en el cilindro; además de que negó que se tratara de una falta de mantenimiento y recordó que notificaron a la Fiscalía para que realizara las indagatorias pertinentes.

"No es una cuestión de mantenimiento porque en éste se revisan precisamente estos sistemas de seguridad (...) Por eso la situación de ayer es una situación atípica, inusual, porque ese anillo de seguridad sobre el cilindro de acero es muy difícil que se desprenda", aseguró el directro del STC Metro, quien además añadió que procedieron a la rehabilitación de la estación tras la debido documentación de la Fiscalía, a quienes presentaron una denuncia por el caso.