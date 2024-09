A 23 años del 11S: Mexicana sobreviviente comparte su conmovedor testimonio en exclusiva para TV Azteca

¡Sobreviviente del 11S! El 11 de septiembre de 2001, la académica mexicana Laura Iturbide estaba hospedada en el hotel que formaba parte del complejo del World Trade Center en Nueva York .

Laura Iturbide contó que ella había vivido los estragos del terremoto de 1985; aseguró que como ya había pasado por uno de esos eventos, que quizás eso influyó y le ayudó a sobrevivir en los atentados del 11-S:“Cuando cualquier persona se siente amenazada, cuando algo no está bien, huye del lugar”, Iturbide narró que estaba despierta, cuando escuchó y sintió una de las explosiones que la derrumbó hacia la cama. Ese fue el lapso del primer impacto y en el segundo impacto fue que pudo salir del lugar. El segundo avión que impactó en las Torres Gemelas, le tocó cuando ella ya estaba abajo:"Mi intuición me dijo que me alejara lo más pronto de la zona”.

Entrevista exclusiva con Laura Iturbide, mexicana sobreviviente del 11S

Laura Iturbide, mexicana sobreviviente del 11S, platicó en exclusiva para Fuerza Informativa Azteca ; ella reveló su lucha y superación durante la fatídica jornada: “Yo diría que es un momento de cambio de la historia mundial, tenemos una antes y un después de esta fecha”.

La mexicana Laura Iturbide le contó a las cámaras y micrófonos de TV Azteca que “Escuché un estruendo tremendo, no lo puedo describir porque es la primera vez que lo viví, nunca más lo vuelto a vivir, pero fue algo que nos sacudió en la Torre Sur, la segunda en ser atacada y donde yo estaba no dejó de moverse después del impacto”.

Después del primer impacto, ella cuenta que “lo que alcanzo a ver, que era el complejo y las dos torres muy cercanas, es que de la Torre Norte caían cosas como cosas de oficina, papeles; cuando mi amiga me pregunta -¿qué es lo que pasó?- y qué estás viendo el fin de semana anterior había habido un “NY Party”, un desfile que había avionetas echando confeti y cosas; yo pensé que una avioneta se había estrellado y le dije: -se estrelló una avioneta- y me dijo: -¿qué dices?- y eso es lo que vi”.

Su primer instinto fue salir, Laura Iturbide cuenta que: “Entonces dije si ya explotó la torre uno que no sabemos por qué viene la Torre Sur y el instintivo fue correr, este no fue tan inmediato porque estábamos en pijama, nos tuvimos que cambiar y una persona joven corrió en el pasillo gritando que no saliéramos y luego por megáfono nos instruyeron a quedarnos en el cuarto; desobedecimos evidentemente habíamos pasado lo del terremoto 85… no sabíamos que estaba pasando pero decidimos irnos. No tomamos el elevador y 17 pisos hacia abajo… Había muchísimo calor al punto que en el piso de abajo, pues era insostenible la tos y el ardor de ojos, etc. yo me fui despidiendo de mi gente, hice un recorrido mental, pensé ahorita estoy lúcida pero probablemente no salga viva de esto. No sé qué está pasando, pero algo muy malo y eso fue mi primer sentimiento. Después viene la estrategia de la escapatoria”.

Finalmente, ella y una amiga pudieron “evacuar hasta el barandal del Hudson River, a unas cuadras de las Torres Gemelas, y desde ahí vemos como las dos torres colapsaron”. Laura Iturbide cuenta que “estas cosas nunca se superan, simplemente se sobrellevan. Yo tuve un año de terapia; en ese sentido, fui calificada como sobreviviente de Guerra y cambia la vida. Uno aprecia todos los momentos, todos los días”.

De hecho, ahora el 11 de septiembre es su segundo cumpleaños, ella reconoce que le dieron una segunda oportunidad de vida: “Sin duda y si toda la gente que me conoce con la que tengo alguna relación, me felicita en este día, ya se les olvidó mi cumpleaños verdadero y los amigos me dicen el árbol sobreviviente porque hay una historia muy bonita”.