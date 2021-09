“Eres mexicano y eres ilegal”: mujer racista arremete contra migrante

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que una mujer racista arremete contra un joven por ser hispano, asumiendo que está en Estados Unidos de manera ilegal, “eres mexicano y eres ilegal”, se escucha gritar a la señora.

El hecho ocurrió en un estacionamiento en Connecticut, Estados Unidos, donde la mujer racista, visiblemente alterada, comienza a gritarle al hombre que “ustedes los mexicanos van a aprender su lección”.

Incluso, Jessica Fuentes, como fue identificada la mujer, llama a la policía, porque asegura que el hombre hispano la estaba grabando a ella y a sus hijos, motivo que desató la furia de la señora para arremeter contra el hombre.

“Un hombre me estaba grabando a mí y a mis hijos. No sé si es ilegal, no habla inglés. Es hispano y no creo que hable inglés”, le dice la mujer a la policía por teléfono, mientras el hombre la interrumpe para aclararle que sí habla el idioma.

"Eres mexicano. Eres ilegal y eso va en contra de la ley".

Sin embargo, Jessica Fuentes continúa amenazando al sujeto, “eres ilegal, ¿sabes que lo que estás haciendo va contra la ley?”, repite la mujer. En respuesta, él le pregunta por qué lo ofende y le aclara que sí habla inglés.

El video no tardó en volverse viral en redes sociales, donde los usuarios mostraron su molestia ante la actitud de la mujer racista, que agredió verbalmente a un hombre solo por ser mexicano.

Mujer racista ha estado involucrada en otros escándalos

Esta no es la primera vez que Jessica Fuentes agrede a alguien por ser hispano, de acuerdo con un medio internacional, la mujer racista fue arrestada el año pasado junto a su hija por agredir físicamente a una adulta mayor que se encontraba en un centro comercial.

Por el ataque, Fuentes y su hija fueron acusadas de agresión, alteración del orden público y cuatro cargos de riesgo de lesiones a un menor.

