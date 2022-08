“Queremos un México donde todo esté verde": Ken Salazar

Con mapa en mano el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar explicó a los mexicanos como funciona la Alerta de Viaje con base en la situación de inseguridad en algunos estados México y aseguró que el gobierno estadounidense quiere que todos estén en verde y que exista una sociedad sin miedo.

“Que se dice acá, pues primeramente que estamos en algunos lugares de México bien cuando se ve lo verde, se entiende que en el sureste por ejemplo hay estados seguros, cuando se ve la capital de México, la Ciudad de México, la ciudad está segura pero cuando se ven otros estados en rojo, en el color de naranja, hay problemas, hay 6 de esos estados que nosotros cómo Estados Unidos les decimos a nuestros ciudadanos que no deberían viajar ahí y esos son personas, empresas, personas del turismo que no deberían de viajar ahí, hay otros siete estados en este mapa que les decimos con muchísima precaución”

En conferencia de prensa, Ken Salazar advirtió que el objetivo del gobierno de EU y siempre con el respeto a la soberanía de México, es asegurar que se lleguen a resultado en materia de seguridad y debe ser una prioridad para el gobierno.

“Y que en su tiempo podamos tener un México donde todo esté verde, queremos un México donde todo esté verde, entonces coló llegamos a ese lugar, primeramente la colaboración y cooperación entre todos, lo que vemos en México se requiere un esfuerzo de todos “.

Ken Salazar pide que se cumplan compromisos en materia de seguridad

En su residencia, en la Ciudad de México, Ken Salazar mencionó que es tiempo de que los compromisos que se han hecho entre ambos México y EU en el marco del Entendimiento Bicentenario se cumplan.

“Es tiempo para resultados en la seguridad”.

Al ser cuestionado sobre los recientes hechos de violencia en el país, Ken Salazar descartó que sean terrorismo.

“Terrorismo no, pero inseguridad real, si, con consecuencias gravísimas para el pueblo que se afecta, lo que pasó este fin de semana no debería pasar, no es que se va a resolver la violencia ahora, en 2 meses, 6 años pero cómo lo he dicho anteriormente los pueblos tienen derecho a vivir sin miedo”.

El funcionario también reconoció que que la inseguridad enfría la inversión en México.

“El impacto en la inversión es muy real, con la inseguridad si se enfría la inversión, de los Estados Unidos y otros países en México y eso es lo contrario que debía pasar abajo del sueño del TMEC, debería haber más inversión pero la inseguridad es un facto grande para los empresarios”.

Finalmente y tras reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, el presidente del Consejo Coordinador Francisco Cervantes calificó de terrorismo los eventos de los últimos días en el país y mostraron su preocupación por la inseguridad en el país.

“Pues es que fue tal, eso de matar niños y civiles, eso ya rebasó todo”.