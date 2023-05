¿Cuántas mujeres denuncian violencia de género al día en México?

A diario más de 850 mujeres en promedio levantan un teléfono para pedir auxilio desde algún punto de México. Sólo entre enero y marzo de este año suman 76 mil 733 las mujeres que marcaron al número de emergencia 911 para pedir ayuda; son víctimas de violencia de todo tipo, dentro de sus hogares, en las calles, la escuela o el trabajo.

El último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela el volumen de mujeres víctimas en el país, casos en los que un ex o la pareja en turno son los principales agresores

“La violencia en el noviazgo también está en unos puntos terribles o sea todavía no están en la relación tan formal de los hijos y ya están viviendo el espectro de violencia con toda la intensidad o más de la que adelante podrían tener si se quedan con esa persona.”, señala Nelly Montealegre, experta en delitos de género.

Violencia de género puede escalar hasta convertirse en feminicidio

La violencia escala y puede llegar hasta el feminicidio como le ocurrió a Abril Pérez Sagaona, asesinada el 25 de noviembre de 2019 por dos sicarios contratados por su ex marido Juan Carlos García.

Los hombres que cobraron 180 mil pesos para quitarle la vida, Rodolfo Daniel y Juan Carlos, acaban de ser sentenciados a 52 años de cárcel cada uno, pero el hombre que planeó el crímen sigue prófugo, escondido en Estados Unidos a pesar de que es buscado por Interpol.

Lesly Martínez Colín forma parte de la estadística. Desapareció el 30 de abril pasado, fueron 17 días de búsqueda desesperada por parte de su familia hasta que el 16 de mayo su cuerpo fue hallado en el municipio de Huitzuco, Guerrero. Ahí la dejó su pareja Alejandro Alberto, quien se perfila como el homicida y ahora es buscado por la policía.

Otro nombre y rostro de estas víctimas es Elvia Lucía Vázquez, una estudiante de 21 años, asesinada en el despacho contable en el que trabajaba en la Ciudad de México. Su familia exige que se atrape al culpable.

Expertos alertan que casos de violencia de género y feminicidio podrían normalizarse en México

A pesar de estos casos, los expertos alertan que parece que la sociedad se acostumbra a esta violencia.

“Desafortunadamente creo que muchos de los escenarios de violencia los estamos normalizando”, puntualizó Nelly Montealegre.

También se revictimiza como pasó con Roxana Ruiz, la joven de 23 años sentenciada a más de 6 años de cárcel por homicidio porque durante un ataque sexual, al defenderse dio muerte a su agresor.

“Pues esta persona que me agredió sexualmente qué pues murió en el acto en el que yo me defendí y si yo no me hubiese defendido sería yo la que estuviera muerta ahorita esta persona hubiese capaz escapado.” dijo Roxana Ruiz respecto a su caso.

La Fiscalía de Justicia mexiquense desistió de los cargos en su contra, por lo que el caso podría sentar un precedente de defensa propia ante estos escenarios de violencia que les hemos mostrado, pero nada quitará la huella de la agresión y 9 meses en prisión por defenderse de su atacante.