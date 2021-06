México y China se unen y piden a G20 no acaparar vacunas

Los gobiernos de México y China se unieron para reclamar a los países miembros del G20 que dejen de acaparar las vacunas contra Covid-19 y que las repartan con países pobres y desprotegidos, justo cuando parece haber nuevos incrementos de contagios en distintas partes del mundo.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, hizo un llamado a no seguir acaparando vacunas y a no abandonar a los países en vías de desarrollo, pues ya que en caso de que no haya una distribución equitativa de las vacunas, difícilmente se podrá terminar la pandemia y todo lo que conlleva.

“Ante el G20 compartí el sentido de urgencia que impera en América Latina y el Caribe ante la imposibilidad de acceder a las vacunas en el corto plazo, por lo que propuse acciones inmediatas para resolverlo”, explicó el canciller en sus redes sociales, tras participar en una cumbre del G20 en Italia.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de México expresa esta postura, pues ha sido un reclamo reiterado en cumbres internacionales en las que ha participado el canciller Ebrard.

Como una manera de actuar con coherencia sobre esta postura, México ha realizado donaciones de vacunas, como los cargamentos que fueron entregados la semana pasada en Guatemala y El Salvador, aun cuando la tasa de vacunación es sumamente baja, con solamente 43 mil 91 millones de dosis aplicadas, lo que representa el esquema de vacunación completo para 18.95 millones de personas, del total de 126 millones de habitantes.

"Ante el G20 compartí el sentido de urgencia que impera en América Latina y el Caribe ante la imposibilidad de acceder a las vacunas en el corto plazo, por lo que propuse acciones inmediatas para resolverlo"

China respalda postura de México

Por su parte, Wang Yi, ministro chino de exteriores, pidió a los países productores de vacunas que eviten las restricciones de exportación, además de que pidió detener el acaparamiento masivo, pues, según él, esto solo muestra las enormes brechas entre los países ricos y los países pobres.

El ministro chino resaltó que la única vía para superar la crisis que ha dejado la pandemia está en apostar en el multilateralismo, tal como lo ha hecho China.

“Hasta ahora, China ha proporcionado más de 450 millones de dosis de vacunas a casi 100 países”, resaltó Wang, señalando que se debe brindar mayor atención a los países en vías de desarrollo.

