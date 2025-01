¡Alerta por sarampión en México! Casos aumentan por falta de vacunas

El sarampión, una enfermedad viral que afecta principalmente a los niños, está resurgiendo en México debido a una alarmante baja en la cobertura de vacunación. Con solo un 70% de la población inmunizada, muy por debajo del 95% necesario para prevenir brotes, especialistas advierten sobre las graves consecuencias de esta situación.

La pandemia de Covid-19 ha desviado recursos y atención de la salud infantil, exacerbando el problema. Hoy, Fuerza Informativa Azteca (FIA) explora las causas del resurgimiento del sarampión y la importancia crítica de la vacunación.

Sarampión: Una enfermedad reemergente en México

El sarampión es una enfermedad viral que se manifiesta principalmente en niños y puede causar complicaciones severas como ceguera y encefalitis. Según la doctora Susana López, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, “se trata de una afección que se manifiesta como un sarpullido”. Para evitar brotes, se requiere que aproximadamente el 95% de la población esté vacunada, pero actualmente solo el 70% cumple con este requisito.

Falta de vacunas en México incrementa casos de sarampión

La caída en las tasas de vacunación contra el sarampión ha sido notable desde el inicio de la pandemia: “Los niños estaban encerrados, y todos los sistemas de control y prevención estaban enfocados hacia el covid-19”, explica López. Esta falta de atención ha llevado a que muchos niños no reciban sus dosis a tiempo, aumentando la vulnerabilidad ante el virus.

A pesar de la creciente preocupación, hay escasez de vacunas en clínicas. En Cuernavaca, Morelos, el personal del Centro de Salud Chamilpa confirmó que no tienen vacunas disponibles: “No es como que la tenga permanentemente porque no me la traen así seguido”. Esta situación es crítica porque “una persona enferma puede contagiar a 10 o 15 personas más”.

¿Alerta epidemiológica por sarampión en México?

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta epidemiológica por sarampión para América , reportando 452 casos confirmados, incluyendo siete en México. Este resurgimiento global pone en evidencia la necesidad urgente de retomar los esfuerzos de vacunación y combatir la desinformación.

La situación actual exige un compromiso renovado con la inmunización para proteger a nuestros niños y prevenir futuros brotes del sarampión en México.