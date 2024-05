¡Cuidado! Delincuentes lanzan piedras a conductores para asaltarlos en la México-Pachuca

¡Mucho cuidado! Pues ya fue detectado otro modus operandi de la delincuencia en las carreteras. Y es que un presunto ladrón lanzó piedras a un conductor para intentar que se detuviera y poder asaltarlo sobre la autopista México-Pachuca.

Ese conductor es Iván Cruz, quien contó su dramático relato a Fuerza Informativa Azteca. El hecho ocurrió este sábado 25 de mayo, cuando regresaba a la Ciudad de México tras celebrar el cumpleaños de un sobrino en Tizayuca.

En el vehículo conducido por Iván, viajaba su abuela, de 91 años, sus papás, su esposa y su hijo de 5 años. Se dirigían precisamente a la casa de sus padres.

“Veníamos de pasar un momento agradable, familiar, cuando de pronto en el camino alcanzo a ver a un sujeto detenido en el divisor central. De momento pensé que se me iba a aventar cuando se escuchó la primera explosión. Y fue tan rápido que veo que levanta la mano y me avienta la piedra. Mi reacción fue protegerme, proteger mi cara principalmente, por eso me golpea la piedra en el cuello. Siento yo un dolor muy fuerte en ese momento”, narró a Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo para Hechos Meridiano.

Iván resultó herido, pero continuó por su familia

Agradeció el hecho de que no se haya provocado un accidente más grave, ya que él resultó lesionado y viajaba con su familia. “Mi temor fue desmayarme o tener un accidente de mayor magnitud. Y pues en ese momento mi miedo era de sufrir un asalto en la carretera y de salvar la vida de mi familia, principalmente, pues venía conmigo mi niño de 5 años en ese momento”, dijo.

Recordó que no pensó en detenerse, sino hasta llegar a una zona segura. Además de que la adrenalina de todo lo que pasó, le permitió no perderse y salir de la situación.

“Se siente horrible. Siempre lo vemos en las noticias, en videos en internet, pero nunca te imaginas vivirlo. El impacto del cristal genera un ruido tan fuerte que aun así… lo vivo todavía, el ruido, pero es una sensación horrible de que no te sientes seguro. Quieres salir a pasear pero ya vives con esa incertidumbre e inseguridad en el camino”, explicó.

Las autoridades nunca se aparecieron a ayudar a víctima

Dijo que encontró a otros autos detenidos, que presuntamente ya habían sido dañados por el agresor. Aseguró que llamó al número de emergencias 911, pero nunca llegó al lugar. Tampoco le dieron atención en Golfo Centro, la operadora de la autopista México-Pachuca.