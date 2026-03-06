La élite policial bajo sospecha: los “Pakales” y la narconómina

Una de las unidades policiales más recientes y mediáticas de Chiapas enfrenta ahora fuertes cuestionamientos. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), creada como un grupo de élite para combatir al crimen organizado, aparece presuntamente mencionada en una narconómina vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información fue revelada por el diario El Universal, que dio a conocer una lista en la que presuntamente se registran pagos semanales destinados a miembros de esta fuerza policial.

De acuerdo con el reporte, los llamados “Pakales” habrían recibido al menos 100 mil pesos semanales provenientes del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La revelación encendió alarmas dentro del sistema de seguridad estatal, ya que esta corporación fue creada justamente para enfrentar la violencia generada por organizaciones criminales.

¿Qué es la Fuerza Pakal y por qué fue creada en Chiapas?

La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal fue presentada oficialmente en diciembre de 2024 como una unidad especial destinada a combatir la creciente violencia en Chiapas.

El grupo nació en medio de una crisis de seguridad que se intensificó durante el gobierno del entonces mandatario estatal Rutilio Escandón. Su objetivo era tener una corporación más preparada y con capacidad de respuesta rápida frente al avance de grupos criminales en la región. Sin embargo, a poco más de un año de su creación, la corporación ya enfrenta señalamientos graves.

¿Por qué investigan a los “Pakales” por presuntos vínculos con el CJNG?

Según la información difundida, la presunta narconómina incluiría pagos dirigidos a elementos identificados como “estatal Pakal”.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que la investigación está abierta y que no se descarta ninguna línea.

“Está abierta la investigación. La información solo menciona ‘estatal Pakal’, no se señala a un nombre específico ni a un grupo en particular”, explicó el funcionario.

Aunque no se han confirmado identidades, el caso ha generado preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad.

Violencia en Chiapas: la entrada del CJNG y alianzas criminales

La crisis de seguridad en Chiapas se intensificó cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a expandirse hacia la región desde Tabasco.

Según diversas investigaciones, el grupo criminal habría establecido alianzas con organizaciones locales, entre ellas la conocida como La Barredora. Este grupo era encabezado por Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco.

De acuerdo con autoridades estatales, la infiltración criminal no solo alcanzó a policías municipales, sino también a corporaciones estatales. Más de 450 policías investigados por delitos graves. Las cifras reveladas por el actual gobierno de Chiapas muestran la dimensión del problema.

Según datos oficiales, más de 450 policías están vinculados a investigaciones por delitos graves. Entre los cargos que enfrentan algunos elementos se encuentran:



Extorsión

Desaparición forzada

Abuso de autoridad

Incluso, el fiscal Llaven Abarca confirmó que algunos integrantes de la propia Fuerza Pakal han sido detenidos por este tipo de delitos. Estas investigaciones forman parte de un intento por depurar las corporaciones de seguridad en el estado.

Seguridad en Chiapas: el reto de limpiar las corporaciones policiales

El caso de los “Pakales” refleja un problema más amplio que enfrentan varios estados del país: la infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad.

La creación de fuerzas de élite suele presentarse como una solución rápida ante la violencia, pero cuando aparecen sospechas de corrupción o vínculos criminales, la confianza pública se deteriora rápidamente.

Por ahora, la Fiscalía de Chiapas asegura que las investigaciones continúan y que cualquier elemento implicado será llevado ante la justicia.

Mientras tanto, la polémica ya puso bajo la lupa a una corporación que nació con la misión de combatir al crimen… y que ahora enfrenta sospechas de colaborar con él.

