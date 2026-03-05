Un año de impunidad en Rancho Izaguirre: Madres buscadoras lamentan abandono de investigaciones

Hace exactamente un año, México no pudo seguir cerrando los ojos ante el horror. El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegó al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y documentó con evidencia gráfica lo que operaba como un campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado. Hoy, a 365 días de aquel hallazgo que sacudió a la comunidad internacional, las familias de personas desaparecidas denuncian una dolorosa realidad: la parálisis absoluta de las investigaciones.

Lejos de obtener justicia o claridad, las madres y padres buscadores enfrentan hoy el abandono del caso. Denuncian que el predio —conocido también como el “rancho de los caballos"— se encuentra en el olvido institucional y que las autoridades no han entregado un solo informe real sobre el procesamiento de los restos encontrados.

Un año de impunidad, incertidumbre y abandono

Para el colectivo, el dolor de la desaparición se ha agravado por el silencio oficial. Tras el impacto inicial de encontrar cientos de prendas, restos óseos y hornos clandestinos, las familias esperaban respuestas contundentes. Hoy, solo hay dudas.

“Desde el año pasado, todas las familias estamos llenas de mucha incertidumbre... muchas preguntas sin respuestas, no hay avances y creo que ya es mucho un año para haber terminado de procesar el lugar”, lamentó Maribel, integrante del colectivo Guerreros Buscadores. A su voz se suma la de Raúl Servín, quien recalca con tristeza que, a un año de distancia, no cuentan con “ningún informe real de todo lo que se ha trabajado o recuperado”.

Reportaje en el Rancho Izaguirre: A un año del exterminio en Jalisco, “aún huele a muerte”

Indira Navarro, líder del colectivo, fue aún más tajante al señalar la gravedad de los delitos que la autoridad ha omitido transparentar. “Yo sé exactamente lo que había... reclutamiento forzado, asesinatos, canibalismo, trata; todo eso existía realmente en el rancho... Esas son las investigaciones de las que no han hablado públicamente”, denunció.

La revictimización: Cuando el Estado minimizó la tragedia

Las buscadoras no olvidan cómo reaccionaron las autoridades en los días posteriores al hallazgo. Acusan que el gobierno intentó minimizar la magnitud del rancho e incluso descalificó sus testimonios.

“A mí no me van a venir a contar que son huesos de animal cuando yo lo vi, yo lo viví: las placas, dientes, los molares. Dije, ¿cómo es posible que digan que no es verdad? Qué injusto”, recordó Luz, otra de las madres que estuvo presente el día que destaparon el predio.

Hoy reconocemos que la @CNDH haya emitido la Recomendación 11/2026 sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, dirigida a la @FiscaliaJal y a @forensesjalisco Durante meses los colectivos de familias buscadoras exigimos que este organismo tomara cartas en el asunto, porque lo… https://t.co/YWdORbQNNO — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) March 5, 2026

La “pedagogía de la crueldad” y las verdades enterradas

Para los expertos en el tema de desapariciones, el caso del Rancho Izaguirre no debe quedar como una simple estadística forense. David Coronado, especialista del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de la UdeG, advierte que olvidar este episodio es abrirle la puerta a la barbarie.

“El primer aprendizaje que nos deja es que hay una pedagogía de la crueldad, que nos enseña a normalizar este tipo de eventos terroríficos”, explicó el académico. Además, señaló que la existencia operativa de estos ranchos evidencia “la colusión entre el Estado y grupos del crimen organizado”.

Hoy, a un año de distancia, la herida sigue abierta. Como relata Lupita, otra madre del colectivo: “El rancho Izaguirre sigue sangrando en todos los corazones y en todas las familias que tenemos una silla vacía”. Y la pregunta que más aterra a la sociedad sigue en el aire: ¿Cuántos ranchos más operan en la impunidad y cuántas verdades más siguen enterradas?