Así es como los delincuentes cometen atracos en las autopistas y carreteras de México

Diariamente, los automovilistas se enfrentan a una escena constante: una piedra en el camino, en las autopistas, en la carretera, es el modus operandi que usan los delincuentes para cometer asaltos. En esta ocasión le tocó a Don Armando.

“Pues ahora sí nos querían asaltar, por la razón de que íbamos en la vía rápida y nada más de momento sentimos los golpes, sentimos unos golpes y era un tramo en donde no puedo decir que había hoyos o puedo decir que estaba muy feo.”, comentó Armando Téllez.

Asaltantes aprovechas las fallas mecánicas para atacar

Por si fuera poco, un fallo en su camioneta reavivó el temor de que se repitiera la historia. El conductor fue encontrado por el equipo de Fuerza Informativa Azteca expuesto a la delincuencia varado en una autopista.

“Si se da cuenta aquí no está el poste, ahí no está el poste para donde uno pide la solicitud de emergencia, ya pasamos a otros, pues es lo mismo, tiene el botón, pedimos el servicio y no nos contestaron.”, relata Armando.

El automovilista indica que el deterioro de la carretera es aprovechado por los delincuentes, pues cuando un vehículo sufre daño, estos aprovechan para acercarse y cometer el delito.

Automovilista narra cómo fue atracado en la México-Puebla

Otro ciudadano que quedó vulnerable fue Federico, quien terminó varado en la México-Puebla debido a una falla mecánica. En todo ese tiempo, ninguna autoridad se detuvo a ayudarlo.

“Lo que pasa es que tuvimos una descompostura de nuestra camioneta, pero lo que vemos es que no hay servicios de emergencia, la seguridad, nos vieron y no se paran, o sea no hay quien nos auxilie pues.”, contó Federico Méndez.

El ciudadano teme que le suceda lo que una vez padeció; sujetos a bordo de un auto se les emparejaron y los bajaron. Si bien pudieron recuperar su vehículo, Federico asegura que fue complicado atravesar por todos los trámites.

Autoridades no se detienen ante un automovilista varado en una carretera

Pasan los minutos, las horas y ni la Guardia Nacional, ni la Policía estatal se detienen para auxiliar a los automovilistas varados; mucho menos para asegurarse de que no han sido víctimas de un delito.

“Tenemos una hora, han pasado dos patrullas y ninguna se ha parado para prestarnos auxilio, de la Guardia Nacional, afortunadamente nos sucedió ahora de día, imagínese que nos hubiera sucedido en la noche, no la contamos, ¿no? ”, cuenta Alfredo Guzmán.

¿Cómo operan los ladrones en las autopistas y carreteras?

El modus operandi para cometer delitos ya fue identificado por algunos conductores, quienes no dudan en alertar al resto.

“Tengan mucho cuidado, a la altura de Las Carmelitas, están aventando piedras, esto es lo que sucedió con mi vehículo, y desafortunadamente tengo a mi hija y a mi esposa, además del shock, del golpe, tienen un dolor muy fuerte en los ojos.”

¿Cuáles son los estados donde asaltan más en autopistas?

Las cifras también lo reflejan, los asaltos en autopistas tuvieron un repunte del 4.6% en 2023, de los cuales 86% se realizaron con violencia y más del 50% en el Estado de México y Puebla.

Pero a nivel general, el 92% de los atracos suceden en:



Estado de México

Puebla

Guanajuato

Michoacán

San Luis Potosí

Jalisco, Hidalgo

Querétaro

Veracruz

Tlaxcala

“Este gobierno yo no sé a qué le tira, o sea todo el tiempo hay robos en carreteras, hay inseguridad, tanto aquí en las carreteras como en la ciudad.”, agregó Federico.