Pesca se detiene en Tabasco: petróleo invade mar y redes se llenan de chapopote

Román regresó con las redes manchadas de petróleo crudo. En el mar y la playa, el hidrocarburo mata y ahuyenta a los peces y mantiene detenida una actividad de la que dependen cientos de familias de la costa en Tabasco.

“Unas redes que tendí ahí están botadas, ve, todas llenas de chapo y la pesca no, no, no la hacemos así; huye, huye el pescado”, señaló Román Aparicio, pescador.

“Y también los equipos están varados por lo mismo, de que no se puede ir a pescar porque se llenan las redes de chapo”, comentó José Cupil Cerino, delegado del ejido Manatinero.

Manchas de aceite fueron arrastradas desde Veracruz a Tabasco

Las manchas de aceite comenzaron a aparecer hace ocho días, primero en el mar abierto, y el viento y la marea las arrastraron a gran parte del litoral, desde Veracruz hasta Tabasco.

De acuerdo con la Federación de Cooperativistas Pesqueros de la Villa Sánchez Magallanes, se estima que la contaminación por hidrocarburo afecta por lo menos 25 kilómetros de la costa en esta zona, con lo cual nueve localidades se encuentran afectadas en plena temporada de Cuaresma.

“Nos viene a dar en la suerte a todo el sector pesquero y es una tristeza porque, desgraciadamente, es el sector productivo que tiene esta parte del sureste mexicano; nos dedicamos a la alimentación”, expresó Wilbert Cosmópulos López, presidente de la Federación de Cooperativas.

Limpieza de chapopote, una labor interminable

Cuadrillas de trabajadores comenzaron este martes a retirar el crudo derramado, pero su labor se ha vuelto interminable, pues al tiempo que limpian aparecen más residuos de aceite en forma de chapopote.

“Según las corrientes, se vienen fijando al noroeste, que le llamamos; viene toda la arribazón acá, viene arribando. Esta arribazón está en toda la costa, en toda la costa aquí del municipio de Cárdenas y parte de Paraíso”, explicó Gilberto Gil, comisariado del ejido El Alacrán.

Contaminación ha bajado la presencia de visitantes

El impacto ha sido catastrófico. Cooperativistas estiman pérdidas millonarias en la temporada más alta de ventas de cada año, sumado a que la contaminación ahuyenta a los visitantes que acuden en vacaciones a estas playas.

“Necesitamos que tomen cartas en el asunto porque no es nada más una contaminación de playa o una arribazón de hidrocarburo; es un ecocidio que se está dando en el mar, matando las especies marinas”, señaló Wilbert Cosmópulos López, presidente de la Federación de Cooperativas.

Lo peor de todo es que ya es el segundo año consecutivo que son afectados por contaminación por petróleo crudo, sin que se les repare el daño y sin que se sepan las causas.

Pemex asegura que no tienen registrado ningún derrame, pero para los pescadores es claro que el crudo proviene de ductos de la petrolera instalados mar adentro.