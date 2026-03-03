Sin rastro de vigilancia en la supuesta tumba de “El Mencho”

Apenas un día después de la presunta sepultura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el ambiente en el panteón de Zapopan, Jalisco cambió por completo.

El lunes se observó un fuerte operativo de seguridad dentro y fuera del cementerio, con presencia constante de patrullas y elementos vigilando la zona. Pero para este martes, el escenario fue muy distinto: prácticamente no había policías custodiando el lugar.

¿Qué pasa en la tumba de “El Mencho” en Zapopan?

La sepultura, que ha sido señalada como el lugar donde descansan los restos del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sigue cubierta por decenas de arreglos florales en tonos rojo y blanco.

Coronas en forma de corazón, alas y cruces rodean la tumba. Algunas llevan mensajes, aunque la mayoría no tienen nombres visibles. La escena contrasta con el despliegue de seguridad que se montó un día antes.

Este martes, solo una patrulla de la Policía de Zapopan ingresó por algunos minutos al panteón, sin que permaneciera vigilancia constante en la zona.

De fuerte operativo a vigilancia mínima en el cementerio de Zapopan

El lunes, la presencia de fuerzas de seguridad era evidente. Elementos federales y municipales resguardaban el área tras la noticia de la muerte del presunto capo.

Sin embargo, menos de 24 horas después, el lugar luce prácticamente sin resguardo. Visitantes pueden acercarse sin mayores restricciones y no se observa un operativo permanente.

En redes sociales también circuló un video donde se veía una fotografía del presunto líder criminal colocada entre los arreglos florales. Para este martes, esa imagen ya no estaba en el sitio.

¿Quién era “El Mencho” y qué se sabe de su muerte?

De acuerdo con información oficial, el 22 de febrero, Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido por fuerzas federales durante un operativo en Tapalpa.

Era señalado como fundador y principal líder del CJNG, organización que autoridades mexicanas y estadounidenses han catalogado como una de las más violentas en la historia reciente del país.

La noticia de su muerte provocó reacciones inmediatas tanto en redes sociales como en distintos puntos de Jalisco, incluido el panteón donde presuntamente fue sepultado.

Por ahora, el cementerio permanece en relativa calma, con flores frescas cubriendo la tumba y sin el despliegue policial que llamó la atención un día antes. La pregunta que muchos se hacen es si la vigilancia volverá o si el sitio quedará abierto sin custodia especial.