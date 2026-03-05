Autos de lujo y narcolistas: alcaldesa de San Cristóbal de las Casas estaría ligada al CJNG

La ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, atraviesa una fuerte polémica política luego de que el nombre del ayuntamiento apareciera en presuntas narconóminas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La controversia se intensificó porque, casi al mismo tiempo, en redes sociales comenzaron a circular imágenes donde los hijos de la alcaldesa Fabiola Ricci presumen autos de lujo que, según versiones difundidas, fueron regalos de cumpleaños de su madre.

La situación ha generado críticas y cuestionamientos sobre el origen de los recursos y sobre los presuntos vínculos del municipio con el crimen organizado.

San Cristóbal de las Casas aparece en presuntas narconóminas del CJNG

De acuerdo con una publicación del diario El Universal, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas aparece mencionado en dos ocasiones dentro de las llamadas narconóminas del CJNG.

En dichas listas se menciona tanto al municipio de San Cristóbal de las Casas como a la Secretaría de San Cristóbal, supuestamente recibiendo pagos que en conjunto sumarían 100 mil pesos semanales.

Tras darse a conocer esta información, la alcaldesa Fabiola Ricci señaló que su administración está abierta a cualquier investigación.

La edil afirmó que las autoridades pueden revisar las listas y determinar si existe alguna responsabilidad de funcionarios municipales. “San Cristóbal está con las puertas abiertas para que se investigue a fondo estas listas y que caiga quien tenga que caer”, declaró la presidenta municipal.

Regalos de autos de lujo a hijos de la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas desatan críticas

La polémica creció luego de que en redes sociales circularan publicaciones en las que los hijos de la alcaldesa presumían autos de lujo como regalos de cumpleaños.

Según la información difundida, los dos vehículos tendrían un valor conjunto superior a los 3 millones de pesos. Este hecho llamó la atención debido a que, de acuerdo con datos del portal de transparencia, el salario de la alcaldesa es de aproximadamente 112 mil pesos mensuales.

Con ese ingreso, para adquirir vehículos de ese valor tendría que destinar la totalidad de su sueldo durante al menos 27 meses, mientras que hasta ahora lleva cerca de 15 meses en el cargo.

Las imágenes generaron críticas entre usuarios de redes sociales y ciudadanos que cuestionaron la congruencia con el discurso de austeridad que suele promover el movimiento político al que pertenece la alcaldesa.

Fiscalía de Chiapas abre investigación sobre las narcolistas en San Cristóbal de las Casas

Ante la polémica, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que ya se inició una carpeta de investigación para analizar la información relacionada con las presuntas narconóminas.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven, señaló que se realizarán las pesquisas necesarias para determinar si existen vínculos entre autoridades municipales y actividades delictivas.

De acuerdo con el funcionario, si durante la investigación se detecta alguna conducta ilegal por parte de servidores públicos, se actuará conforme a la ley.

Polémica política en vísperas de los 500 años de la ciudad de San Cristóbal

La controversia llega en un momento importante para la ciudad, que se prepara para conmemorar los 500 años de su fundación en 2028.

Mientras tanto, la discusión pública se ha centrado en las acusaciones, el estilo de vida que muestran familiares de la alcaldesa en redes sociales y las condiciones sociales que enfrentan muchos habitantes de la región.

En San Cristóbal de las Casas, donde todavía hay comunidades que enfrentan carencias en servicios básicos como el acceso al agua, el tema ha alimentado un debate sobre transparencia, rendición de cuentas y la forma en que se ejercen los recursos públicos.