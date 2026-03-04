“No hubo tiempo de llorar”: Ataques tras muerte de “El Mencho” deja pérdidas millonarias en México; comerciantes afectados por ola de violencia

¡El paraíso se convirtió en infierno! El pasado 22 de febrero 2026, Puerto Vallarta fue aterrorizado por la ola de violencia que se desató tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, afectando a cientos de personas y decenas de comerciantes.

Durante varias horas Puerto Vallarta ardió, consumiendo el patrimonio de decenas de comerciantes.

“Ese domingo, fue un domingo de terror aquí en nuestro puerto (...) Nos anuncian que empiezan a publicar en redes sociales que Vallarta está en fuego (...) Los delincuentes bajando a las personas para quemar los carros”, contó Mariana Medina, emprendedora afectada por la ola de violencia.

Golpe de 2 mil mdp al comercio: Impacto económico tras ataques por la muerte de “El Mencho”

La ola de violencia por la muerte de “El Mencho” dejó un golpe millonario para los emprendedores y comerciantes de los estados afectados por los ataques, registrando pérdidas de 1,500 a 2 mil millones de pesos, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ( Concanaco).

Un ejemplo, es el caso de una pareja vallartense que sufrió los daños de la ola de violencia desatada aquel fin de semana, cuando su cafetería fue incendiada en Puerto Vallarta, un emprendimiento del que dependen 12 familias.

A pesar de que los vecinos actuaron rápidamente, los daños por el incendio provocaron pérdidas económicas de 500 mil pesos.

“La reacción de nosotros fue ocuparnos inmediatamente (...) Dependen de nosotros muchas familias, no tuvimos chance de soltar la lagrimita, ni nada. Le dije a mi esposa, tenemos que ocuparnos por sacar esto adelante”, contó Jorge, emprendedor, durante una entrevista para Azteca Noticias.

Resurgen entre las cenizas: Emprendedores denuncian abandono de las autoridades tras ola de violencia

A pesar de estar devastados por el incendio en la cafetería, los emprendedores pusieron manos a la obra y, en lugar de lamentarse, se dedicaron a limpiar y rescatar lo poco que quedaba. Además de pedir un préstamo para poder seguir trabajando.

En poco más una semana, la pareja logró reactivar su cafetería. Hasta el momento, las autoridades no dan declaraciones sobre el tema de las personas y comerciantes afectados por la violencia en México el pasado 22 de febrero 2026.

“Ninguna autoridad nos ha contactado (...) Ya siento lo que sienten a veces las personas, la impotencia de que el Gobierno no te ayude. Te tiene que pasar a ti para que veas que no te está ayudando el Gobierno”, dijo Marina, emprendedora.