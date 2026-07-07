¡Caos en la México-Pachuca! Tráiler vuelca y obliga al cierre total de la carretera

La circulación sobre la carretera federal México-Pachuca se vio severamente afectada este lunes luego de la volcadura de un tráiler que transportaba abono orgánico a la altura del kilómetro 34, en las inmediaciones de Santa María Ozumbilla, con dirección al municipio de Tecámac.

El percance movilizó a bomberos, paramédicos, elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad, quienes implementaron un cierre total de la vialidad para atender la emergencia y evitar nuevos incidentes mientras se realizaban las labores de limpieza y retiro de la pesada unidad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, el vehículo de carga provenía de Ecatepec cuando, por causas que serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes, impactó una estructura de señalización colocada en el camellón central. El golpe provocó que el tractocamión perdiera estabilidad y terminara volcado sobre uno de sus costados.

Conductor resultó con lesiones menores tras volcadura

Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica al operador del tráiler. Aunque presentaba algunos golpes y lesiones leves, los paramédicos determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

El conductor quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes realizarán el deslinde de responsabilidades y determinarán las causas que originaron el accidente.

Uno de los principales riesgos tras la volcadura fue el daño que sufrió el tanque de diésel de la unidad. El combustible comenzó a derramarse sobre el pavimento, por lo que personal de Protección Civil aplicó tierra sobre la superficie para contener la fuga y disminuir el riesgo de incendio o explosión.

Mientras tanto, una grúa especializada inició las maniobras para reincorporar el tráiler y permitir posteriormente su retiro del lugar.

Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas

Debido al cierre de la carretera, las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a evitar la zona y optar por vías alternas mientras concluyen los trabajos.

Entre las rutas sugeridas se encuentran la calle Canal del Norte para quienes buscan incorporarse al centro de Tecámac, así como la avenida 16 de Septiembre para reducir tiempos de traslado.

Asimismo, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México pidió a los conductores extremar precauciones, respetar las indicaciones del personal de tránsito y anticipar sus recorridos ante las afectaciones viales.

¿Cómo reportar una emergencia en carretera?

Las autoridades recordaron que cualquier accidente o emergencia en carreteras del país puede reportarse directamente al 911, número que opera a nivel nacional.

Además, los automovilistas cuentan con diversas instituciones que brindan asistencia durante sus recorridos. Estos son los principales números de apoyo:



911: Emergencias.

074: Capufe.

088: Guardia Nacional.

078: Ángeles Verdes.

065: Cruz Roja.

Finalmente, las autoridades recomendaron verificar que la línea telefónica tenga habilitada la marcación corta para facilitar la comunicación con los servicios de emergencia en caso de cualquier incidente durante un viaje por carretera.