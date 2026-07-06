11 días después, hallan con vida a los tres jóvenes que desaparecieron camino a su graduación en Puerto Vallarta

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que los tres jóvenes que desaparecieron camino a su fiesta de graduación en Puerto Vallarta fueron localizados sanos y salvos.

En un comunicado emitido hoy lunes 6 de julio de 2026, la dependencia indicó que los tres estudiantes fueron hallados en buen estado de salud. Detallaron que los tres jóvenes arribaron por sus propios medios con uno de sus familiares.

Cronología de la desaparición en El Zancudo

Los tres jóvenes habían desaparecido el 25 de junio de 2026 en la localidad El Zancudo, en Puerto Vallarta. Se trata de Flor Yoseline Espinoza Contreras, de 18 años, José Israel Ramos Mejía y Elvira Monserrat Guzmán, de 14 años de edad.

Raquel, madre de Flor Yoseline, denunció que tuvo la última comunicación con su hija cuando esperaba el camión en la carretera 544.

“Yo le estuve marcando y marcando y no me contestó; ya al último me dijo que ya venía para acá, era la una de la tarde con veinte minutos, que ya venía para acá y apagó su teléfono y no supe nada de ella”, relató doña Raquel Contreras a Azteca Noticias.

Los familiares reportaron la desaparición de los jóvenes y también emitieron Alerta AMBER para dar con su paradero.

Qué sigue en la investigación de la Fiscalía de Jalisco

Tras 11 días, la Fiscalía aseguró que los tres jóvenes están con sus familiares, después de operativos para dar con sus paraderos. La dependencia afirmó que terminaron las acciones de búsqueda, pero seguirá la investigación correspondiente al caso.