Golpe al crimen en Rosario, Sinaloa: enfrentamiento deja 10 muertos, un marino también falleció

Un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo de criminales en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, dejó un saldo de 10 presuntos agresores muertos, tres detenidos y un importante aseguramiento de armamento, informó el Gabinete de Seguridad.

El operativo se llevó a cabo este fin de semana como parte del reforzamiento de la seguridad en la región tras el ataque contra personal de la Secretaría de Marina ocurrido días antes en Mazatlán.

Los hechos ocurrieron en comunidades de Cajón Ojo de Agua No. 2, Agua Verde y Chametla, donde, según el reporte oficial, elementos de seguridad fueron atacados por hombres armados mientras realizaban recorridos preventivos. La agresión fue repelida por las fuerzas federales.

¿Qué ocurrió en el enfrentamiento de Rosario, Sinaloa?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el despliegue fue resultado de las acciones implementadas después de la agresión registrada en la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, donde un elemento de la Secretaría de Marina murió y tres más resultaron lesionados.

Con relación a los hechos ocurridos en Sinaloa referidos durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, se informa que, en seguimiento a una agresión contra personal naval que realizaba labores preventivas en la comunidad San Marcos de Mazatlán, donde un elemento… pic.twitter.com/zMn3Vc3q1M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 6, 2026

Durante el operativo en Rosario, las autoridades informaron que 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo murieron. Además, fueron detenidos José Luis, de 29 años; Yhair, de 36 años, originario de Tultepec, Estado de México; y Stiven Alberto, de 25 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

¿Qué aseguraron las autoridades tras el operativo?

Además, las autoridades federales aseguraron tres fusiles de asalto, cargadores, cartuchos útiles y diverso equipo táctico, material que será integrado a las investigaciones correspondientes.

Los cuerpos de los 10 presuntos agresores fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Mazatlán, donde permanecerán mientras se realiza el proceso de identificación oficial.

El Gobierno federal señaló que reforzará la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona sur del estado, luego del ataque que cobró la vida de un elemento naval.

En su comunicado, el Gabinete de Seguridad expresó sus condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del integrante de la Secretaría de Marina fallecido durante el cumplimiento de sus funciones y reiteró que continuarán los operativos para contener la violencia en la región.