Emergencia en Hidalgo: Toma clandestina provoca fuga masiva de hidrocarburo en Mineral de la Reforma

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y seguridad pública se registró en el estado de Hidalgo debido a una fuga masiva de combustible. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del fraccionamiento de la Reforma, ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma, donde se detectó una toma clandestina hermética conectada de forma ilegal a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El incidente provocó el despliegue inmediato de cuadrillas especializadas Pemex, así como de corporaciones de auxilio civil, con la finalidad de mitigar los riesgos para la población de las zonas habitacionales contiguas.

Fuga de hidrocarburo en Mineral de la Reforma activa protocolos de contención

De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades locales, al lugar del siniestro arribaron elementos de la Guardia Nacional, personal de seguridad física de Pemex y brigadas de Protección Civil. Las fuerzas federales y estatales cercaron de inmediato el perímetro afectado para restringir el paso peatonal y vehicular, garantizando el área de trabajo para los ingenieros que realizan las tareas de supresión y contención del flujo de combustible.

Se registró una fuga de hidrocarburo por una toma clandestina en un ducto de Pemex, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.



Autoridades mantienen acordonada la zona mientras realizan labores de contención; vecinos reportan un fuerte olor a combustible.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/cqEppbeZLt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2026

Como parte de las maniobras de respuesta técnica, los trabajadores de la empresa estatal procedieron a abrir un dique de contención en el suelo. Esta excavación estratégica tiene el objetivo de retener el derrame del hidrocarburo, evitando que el líquido se extienda hacia zonas bajas o contamine parcelas y redes de drenaje cercanas mientras se concluyen las labores de sellado del ducto dañado.

Vecinos reportan intenso olor a combustible; descartan desalojos

La presencia del combustible en la superficie generó inquietud entre los habitantes de la periferia. Vecinos de al menos tres fraccionamientos aledaños reportaron a las líneas de emergencia un olor intenso a hidrocarburo que se percibe con fuerza en el ambiente, lo que motivó revisiones preventivas por parte del personal de Protección Civil en las viviendas.

A pesar de la percepción del gas y los vapores en la atmósfera, hasta el momento las autoridades competentes no han determinado el desalojo de los vecinos de los sectores habitacionales. No obstante, se mantiene un monitoreo constante de los niveles de explosividad en el aire y se ha emitido la recomendación de evitar el uso de fuentes de calor o herramientas que puedan generar chispas en las inmediaciones del sitio hasta que la emergencia sea declarada formalmente bajo control.