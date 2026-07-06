¿Tu auto resultó dañado por los bloqueos de febrero en Jalisco? Así puedes solicitar el apoyo

El gobierno del Estado de Jalisco abrió una convocatoria oficial para entregar el apoyo para autos dañados en la entidad, después de los disturbios e incendios generados el 22 de febrero de 2026 por el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mandatario estatal, Pablo Lemus, anunció la activación de este fondo para agilizar la recuperación de los ciudadanos, el cual consistirá en un total de 100 millones de pesos para brindar ayuda a las familias afectadas.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo para reparar autos dañados?

Todos los ciudadanos, comerciantes, taxistas o choferes que sufrieron la pérdida total o afectaciones severas en sus unidades vehiculares durante los hechos violentos tienen derecho a pedir este beneficio.

Las autoridades de la entidad confirmaron que el programa contempla tanto a los dueños que contaban con pólizas de seguro vigentes, como a los trabajadores independientes que no aseguraron sus herramientas laborales.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al apoyo?

Para recibir la compensación económica, los propietarios de las unidades necesitan cumplir con ciertos requisitos. El principal consiste en presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de Jalisco.

Los interesados deben detallar el día, la hora y el lugar exacto del siniestro, además de proporcionar cualquier evidencia gráfica o testimonial que facilite la integración de la carpeta de investigación. Asimismo, las autoridades analizan condonar los adeudos de tenencia, las multas y los recargos que arrastren estas unidades para evitar mayores obstáculos administrativos y financieros a los afectados.

¿De cuánto es el apoyo económico?

El gobierno de Jalisco diseñó un tabulador para distribuir los fondos económicos de acuerdo con el tipo de unidad afectada:



Vehículos particulares, taxis y plataformas: Los dueños de automóviles de uso personal y choferes de aplicaciones digitales pueden recibir hasta 70 mil pesos.

Transporte público: Los propietarios de unidades de transporte público colectivo o masivo accederán a montos que alcanzan los 500 mil pesos.

Equipos de recaudo: La Secretaría de Transporte también entregará hasta 150 mil pesos para reponer las herramientas de cobro que sufrieron daños durante la jornada de incendios.



¿Dónde presentar los documentos y cuál es la fecha límite para solicitar el apoyo?

Los afectados tienen que entregar toda su documentación físicamente en las oficinas centrales de la Dirección General de Transporte Público, pertenecientes a la Secretaría de Transporte. Las instalaciones operan en la Avenida Prolongación Alcalde sin número, justo en su cruce con la Circunvalación División del Norte, dentro de la Colonia Jardines Alcalde en Guadalajara.

El personal brinda atención al público desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. Las autoridades recibirán las solicitudes de los interesados durante tres meses a partir del lanzamiento oficial de esta convocatoria, con un tiempo de resolución máximo de 10 días hábiles.

¿Qué vehículos pueden recibir este apoyo?

El programa estatal abarca una amplia variedad de automotores para garantizar que todas las víctimas del 22 de febrero encuentren un respaldo económico. El padrón incluye carros de uso estrictamente particular, unidades que laboran como taxis convencionales, vehículos registrados en aplicaciones de movilidad privada y camiones destinados al transporte público masivo de pasajeros.