VIDEO: Por protesta de taxistas, Salomón Jara cancela de forma abrupta su conferencia de prensa

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, interrumpió su conferencia matutina de hoy lunes 6 de julio de 2026, debido a que en las inmediaciones del lugar un grupo de taxistas bloqueó el Parque Primavera y atravesó un camión.

¿Por qué se suspendió la conferencia de Salomón Jara hoy?

En lugar de referir lo que sucedió en los alrededores, el mandatario estatal alegó que debía realizar la inauguración de unas obras.

“Quiero pedirles que aquí terminemos porque tengo una inauguración de unas obras y nos veríamos mañana y tendríamos tres horas para la conferencia de prensa”, declaró Jara Cruz.

Los taxistas se manifestaron debido a que están en contra del proceso de reordenamiento vehicular en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Antecedentes: Protestas constantes contra la conferencia matutina de Salomón Jara

Sin embargo, no es la primera vez que inconformes bloquean la conferencia de prensa del gobernador oaxaqueño. El pasado 29 de junio de 2026, también suspendieron la conferencia debido a que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpió en el evento cuando hablaba la secretaria de Finanzas del estado, Andrea Acevedo Marín.

En esa ocasión, la conferencia tenía lugar en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), en lugar del Palacio de Gobierno, debido a que el gobierno estatal preveía manifestaciones de integrantes de la CNTE.

No obstante, los inconformes lograron entrar y bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, a pesar de dichas previsiones.

“¡Sección 22, la única, no hay dos!”, gritaron los conformes mientras hablaba la secretaria de Finanzas de Oaxaca. Tras unos instantes, Salomón Jara no tuvo más remedio que cancelar la conferencia de prensa y tanto él, como el resto de funcionarios, se retiraron.