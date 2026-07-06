"¿Ni un like?": Alcaldesa de Huimanguillo reclama a beneficiarios de becas por no reaccionar en Facebook

La petición de la alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez, de que estudiantes beneficiarios de programas sociales le dieran "al menos un like" a su página de Facebook generó indignación, al considerar que los apoyos gubernamentales no deben asociarse con muestras de respaldo político o personal.

¿Qué dijo la alcaldesa de Huimanguillo sobre los "likes" en Facebook?

Durante un encuentro con alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa y otras instituciones, la presidenta municipal cuestionó la falta de interacción en sus publicaciones. Afirmó que quienes reciben becas, apoyo para uniformes, zapatos o transporte deberían mostrar mayor "gratitud" hacia su administración, incluso con una reacción en redes sociales.

"No es mucho pedirles que me ayuden a compartir las buenas acciones que hace nuestro gobierno. Ve cuántos jóvenes están aquí, y si ustedes tuvieran gratitud con nuestro gobierno, por lo menos un like le dieran a mi página de Marilu Velázquez.", señaló la alcaldesa durante el evento.

Además, sostuvo que algunos beneficiarios de programas de la llamada Cuarta Transformación aseguran que no reciben apoyo, mientras otros partidos políticos aprovechan esa percepción para criticar a Morena.

Estudiantes rechazan que los apoyos públicos se relacionen con respaldo político

Las declaraciones no fueron bien recibidas por los jóvenes. Estudiantes consultados calificaron el mensaje como un intento de presión y recordaron que los programas sociales son recursos públicos, no favores personales.

Algunos señalaron que nadie está obligado a seguir o reaccionar a las publicaciones de un funcionario, mientras que otros consideraron que condicionar, aunque sea de manera simbólica, el respaldo en redes sociales contradice el principio de libertad de expresión y el deber del gobierno de entregar los apoyos sin esperar algo a cambio.

La grabación comenzó a circular en redes sociales como una denuncia ciudadana y rápidamente generó miles de reacciones. Sin embargo, ni la alcaldesa ni el gobierno municipal emitieron una postura oficial tras la polémica.

Personal del Ayuntamiento informó que Mari Luz Velázquez no acudiría al Palacio Municipal debido a compromisos en la ciudad de Villahermosa. Por otra parte, habitantes de Huimanguillo expresaron su inconformidad y señalaron que la administración debería concentrarse en resolver los problemas del municipio antes que en medir su popularidad en Facebook.

