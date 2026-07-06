Balacera en Escobedo, Nuevo León, deja tres muertos, entre ellos un bebé de un año

Una agresión con armas de fuego registrada la tarde de este domingo causó la movilización de corporaciones policiacas y de auxilio en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Los hechos, ocurridos en las inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón, dejaron como saldo un total de tres personas fallecidas, confirmándose que entre las víctimas se encuentra un bebé de apenas un año y cuatro meses.

Los primeros reportes policiacos indican que el ataque fue directo contra un grupo de personas que se encontraban en la zona, desatando el pánico entre los vecinos debido a las detonaciones de armas de grueso calibre de forma continua.

Ataque armado en Escobedo deja tres muertos tras balacera

De acuerdo con el avance de las primeras indagatorias ministeriales, el incidente ocurrió cuando varios hombres armados arribaron al sitio a bordo de una camioneta en color gris. Tras detener la marcha, los agresores descendieron de la unidad de forma intempestiva y accionaron sus armas de fuego en más de 20 ocasiones en contra de las víctimas, para posteriormente abordar el vehículo y escapar de la zona antes del arribo de las patrullas locales.

En el lugar de los hechos, paramédicos brindaron auxilio inmediato a dos masculinos identificados como Enrique Palacios y Luis Enrique, quienes presentaban múltiples heridas producidas por los proyectiles. Ambos heridos fueron trasladados de urgencia a las instalaciones de la Clínica 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, perdieron la vida minutos después de ingresar al área de urgencias mientras recibían las primeras atenciones médicas.

Un menor de edad entre las víctimas fallecidas por la agresión

Durante la ráfaga de disparos también resultó lesionado el pequeño Juan Hernán, un bebé de un año y cuatro meses de edad que se encontraba en el sitio junto a su padre, quien fue uno de los hombres que perdió la vida en el lugar. El menor recibió un impacto de bala en la región del abdomen.

El infante fue estabilizado y llevado a bordo de una ambulancia a la Clínica 6 del IMSS para su atención especializada. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, el menor falleció mientras era intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión interna.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León arribaron a la colonia Ricardo Flores Magón para levantar los casquillos percutidos e iniciar la recolección de indicios biológicos y testimoniales, con la finalidad de trazar las líneas de investigación que permitan identificar a los responsables del triple homicidio.