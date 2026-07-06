¿Quién era Adán Rodríguez, exintegrante de ‘Los Nuevos Rebeldes’ asesinado en Culiacán?

Luto en la industria musical de México. El cantante de regional mexicano, José Adán Rodríguez, mejor conocido como Adán R., ex integrante del grupo 'Los Nuevos Rebeldes', fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, pero ¿quién era el interprete?

El asesinato del cantante ocurrió la noche del pasado domingo 5 de julio 2026, cuando un grupo de sujetos armados dispararon en contra del artista que se encontraba en la cochera de su casa.

¿Quién era José Adán Rodríguez? Su trayectoria musical en el regional mexicano

José Adán Rodríguez, era un cantante que interpretaba música de banda y corridos, uno de los estilos musicales más populares del regional mexicano, un ritmo con mayor presencia en países como México y Estados Unidos (EU).

El cantante de 29 años de edad comenzó su carrera musical en la banda 'Los Nuevos Rebeldes', agrupación formada en Culiacán por el músico Eduardo Nájera, integrándose al grupo como vocalista y ejecutante de bajo sexto.

José Adán formó parte de la agrupación por cinco años, hasta que en 2025 decidió separarse para impulsar su carrera como solista. Contaba con años de trayectoria dentro del género regional mexicano.

Las últimas publicaciones y la vida familiar de José Adán Rodríguez en redes sociales

Dos meses antes de su muerte, el cantante había compartido una serie de sesiones en vivo, interpretando temas como "Coleccionando Heridas ", "Consejos Gratis", "No hace falta nada", "Media Naranja", entre otros.

En las redes sociales, José Adán Rodríguez tenía una presencia constante, sumando más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram; en ellas, compartía adelantos de su nuevas canciones, presentaciones, entre otras actividades musicales.

Además de su trayectoria musical, el interprete de música regional era padre de una pequeña niña de aproximadamente 5 años de edad. En sus cuentas de redes sociales mostraba fotografías al lado de su pareja sentimental durante sus viajes; sin embargo, las últimas fotografías fueron publicadas en 2024.

Otros asesinatos que han marcado al regional mexicano

La muerte de José Adán Rodríguez, se suma a otros dos ataques en contra de interpretes de música regional, registrados en las últimas décadas.

Entre los casos más conocidos figuran el asesinato del cantante Valentín Elizalde en 2006, tras un concierto en Tamaulipas (noreste), y el de Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra, secuestrado y asesinado ese mismo año en Michoacán (oeste).

