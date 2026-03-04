México es el quinto productor mundial de fresa; conoce sus beneficios para el sistema inmunológico

Con más de 5 beneficios para el sistema inmunológico, México se posiciona como el quinto productor mundial de fresa, un fruto que no solo destaca por su sabor y versatilidad en la gastronomía, sino también por sus beneficios nutricionales.

México el quinto productor mundial de fresa

En México, el cultivo de la fresa inició en el estado de Guanajuato con variedades originarias de Lyon, Francia, y con el paso del tiempo se extendió a otras entidades del país.

🍍🍓 Joyas de primavera: manzana, piña, sandía, mango, fresa y mamey brillan por sus vitaminas, antioxidantes y sabor. Infografía de @UniversumMuseo. ⬇️ pic.twitter.com/RPpVZ26ICg — UNAM Global (@unamglobal) June 5, 2025

Actualmente, el país se ha consolidado como una potencia productora de esta fruta. A nivel nacional, la producción se concentra principalmente en Michoacán, seguido de Baja California y Guanajuato, estados que destacan como los principales impulsores del sector fresero mexicano.

Beneficios de la fresa en el cuerpo

La fresa es una excelente fuente de vitamina C, antioxidantes y fibra, nutrientes que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, combatir el envejecimiento celular, favorecer la absorción del hierro y promover una buena digestión.

Además, su bajo contenido calórico la convierte en una opción ideal para incluir en la dieta diaria. También aporta potasio, mineral fundamental para la transmisión y generación del impulso nervioso, el adecuado funcionamiento de la actividad muscular y el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

🍓 Actualmente, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en producción de fresa, fruto importante para el fortalecimiento del sistema inmunológico por su concentración de vitamina C, antioxidantes y fibra.



Consulten en la #GuíaDeConsumo de nuestra @RdelConsumidor las… pic.twitter.com/pKT9x4tvf5 — Iván Escalante (@ivan_escalante) March 3, 2026

Entre sus componentes destacan diversos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, que se encarga de potenciar la acción de la vitamina C y tiene como efecto desinfectante y alcalinizador de la orina.

El ácido salicílico en pequeñas cantidades, con propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes; además de ácido málico y ácido oxálico. Asimismo, contiene ácido fólico, esencial en la producción de glóbulos rojos y blancos y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico.

Precio de la fresa en México

En el mercado nacional, el precio de la fresa se ubica actualmente en un rango que va de los 50 a los 74 pesos, dependiendo del punto de venta y la presentación del producto.

Esta variación responde a factores como la oferta, la temporada y los costos de distribución, aunque se mantiene como una fruta accesible dentro de la canasta de productos frescos.