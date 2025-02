¡Se viene el calorón! México se prepara para un 2025 con hasta cuatro olas de calor: UNAM

Expertos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM han pronosticado que México experimentará entre tres y cuatro olas de calor durante el 2025.

¿Cuántas olas de calor se esperan para este 2025?

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el director del ICAyCC, Jorge Zavala Hidalgo, han coincidido en que para 2025 se esperan entre tres y cuatro olas de calor, una cifra que se encuentra dentro del promedio anual.

Zavala Hidalgo explicó que determinar una cifra exacta es complejo, ya que las olas de calor deben cumplir con parámetros específicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como superar el umbral de temperatura local durante al menos tres días consecutivos.

¿Cuándo llegarían las olas de calor este 2025?

La temporada de altas temperaturas, que se extiende desde la tercera semana de marzo hasta la primera de octubre, se verá marcada por estos eventos climáticos que han cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a su intensidad, frecuencia y duración.

El año 2024 fue particularmente intenso para México, con seis olas de calor que dejaron récords de temperatura en diversas regiones del país. La Ciudad de México alcanzó los 34.7 °C el 25 de mayo, Yucatán superó los 40 °C durante más de 20 días consecutivos y Sonora registró temperaturas históricas.

A pesar del aumento global de días cálidos y temperaturas promedio, no todos los eventos calurosos se consideran olas de calor. Estos fenómenos se definen por su duración e intensidad en relación con los patrones climáticos locales. No obstante, se prevé que las olas de calor de 2025 no sean tan intensas ni prolongadas como las del año anterior, debido a que las condiciones climáticas actuales son más favorables que las de 2024, cuando una sequía severa influyó en el aumento de las temperaturas.

Olas de calor seguirán en aumento hasta 2060

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que las olas de calor seguirán en aumento hasta 2060, independientemente de la reducción de gases de efecto invernadero. Jorge Zavala Hidalgo añadió que, además de su número, también podrían aumentar su intensidad y duración. El cambio climático, impulsado por el aumento de gases de efecto invernadero, y el fenómeno de El Niño son los principales factores que exacerban este fenómeno.

La deforestación también juega un papel importante, especialmente en las ciudades donde se producen islas de calor. Estas zonas urbanas experimentan temperaturas más altas que las áreas rurales circundantes. Un estudio publicado en Communications Earth & Environment sugiere que la presencia de árboles y vegetación en las ciudades puede reducir la temperatura hasta 12 grados.

Ante la llegada de la temporada de calor, que abarca desde la tercera semana de marzo hasta la primera de octubre, es fundamental tomar medidas preventivas. El director del ICAyCC recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición solar en horas de mayor intensidad, ventilar espacios cerrados, realizar actividad física en horarios frescos, proteger a poblaciones vulnerables y consultar las previsiones meteorológicas.

Además, sugiere utilizar impermeabilizante claro en las viviendas, ya que refleja la energía solar y absorbe menos calor. Zavala Hidalgo insta a las autoridades a desarrollar estrategias para mitigar los efectos de las olas de calor y proteger a la población, similar a los planes existentes para sismos y huracanes. “Es indispensable que también se elabore un plan ante este fenómeno”, enfatizó. “Hemos visto un aumento de áreas verdes en zonas que no contaban con ellas. Son esfuerzos que tenemos que seguir haciendo, pero en gran medida. Lamentablemente, debemos aprender a vivir con estas olas de calor porque ya no son tan ajenas como antes”.