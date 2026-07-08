Histórico e inigualable: El México vs. Inglaterra se convierte en el partido más visto del Siglo XXI

La locura por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 alcanzó una escala nunca antes registrada en la era moderna de los medios de comunicación. El enfrentamiento de la Selección Mexicana contra Inglaterra se ha consolidado oficialmente como el partido más visto del Siglo XXI, tras congregar una audiencia sin precedentes de prácticamente 60 millones de espectadores. En una época donde el consumo de contenidos se encuentra sumamente fragmentado, el balompié demostró su capacidad única para paralizar y unir a todo un país frente a la pantalla en tiempo real.

Las cifras definitivas de este hito fueron presentadas por Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México, al realizar el balance de la participación del país como coorganizador de la justa. De acuerdo con los registros, el torneo fue un éxito rotundo que rompió el récord nacional de audiencia en cuatro ocasiones distintas, alcanzando su cúspide con los cerca de 60 millones de televidentes que atestiguaron el choque ante los británicos.

TV Azteca Deportes transmite el partido más visto del Siglo XXI

En el corazón de este fenómeno televisivo, la señal de TV Azteca Deportes se mantuvo como el referente indispensable para millones de hogares mexicanos. La espectacular convocatoria que convirtió al duelo de Octavos de Final en el juego más visto del siglo fue impulsada por la cobertura y la narrativa de la escuadra del Ajusco, cuyo estilo inconfundible logró canalizar la máxima expectativa de los aficionados a lo largo y ancho de la República.

Aunque el camino de la escuadra tricolor ha concluido en el certamen, TV Azteca Deportes continuará llevando la emoción total del Mundial 2026 a través de sus pantallas, manteniendo el despliegue de sus especialistas para transmitir el resto de los vibrantes encuentros correspondientes a los Cuartos de Final, las semifinales y el juego por el título.

Con los ojos del planeta fijos en el cierre de la justa deportiva más grande de la historia, la televisora del Ajusco tiene una promesa: mantener enganchada a la afición mexicana con transmisiones de la más alta calidad rumbo a la Gran Final, asegurando que cada jugada decisiva se viva con la máxima intensidad del canal del Mundial.