“Es una despreciable mujer y no digna de su posición”: Kylian Mbappé expone racismo de senadora de Paraguay

Fue este 6 de julio que el jugador estrella de Francia, Kylian Mbappé, utilizó sus redes sociales para denunciar y exponer actos de racismo por parte de la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla.

¿Qué dijo la funcionaria y qué le contestó el goleador francés?

Qué le dijo Mbappé a la senadora de Paraguay

Fue mediante la red social X, antes Twitter, que Mbappé compartió un mensaje como contestación a los comentarios de racismo que hizo Celeste Amarilla.

El francés dijo:

"Señora Celeste Amarilla:

Es usted una mujer despreciable e indigna de su cargo.

Usted no representa a Paraguay, ese país que ha sudado pasión y honor a lo largo de la competición. Por su imprudencia y su descarado racismo, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dando paso a una mujer incompetente que proyecta la peor imagen posible de su país.

Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de difundir su odio y racismo por el mundo."

Qué dijo Celeste Amarilla, senadora de Paraguay

Amarilla, en la misma red social, hizo comentarios racistas dirigidos al jugador de 27 años donde dice lo siguiente:

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés."

Quién es Celeste Amarilla, senadora de Paraguay

Amarilla es una abogada y política del país paraguayo, la cual tomó el puesto como senadora desde el 2023 con el Partido Liberal Radical Auténtico.

Este no sería el único puesto político de Amarilla, pues ejerció como diputada de 2018 a 2023.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Por qué la senadora insultó a Mbappé

La situación surgió luego del partido entre Francia y Paraguay el pasado sábado 4 de julio por los octavos de final.

El partido terminó a favor de Francia 0-1, con un penal cobrado por Kylian.

En qué fase del Mundial está Francia y cuándo juega

Luego de vencer por la mínima a Paraguay en los octavos de final, el país europeo tendrá su próximo duelo contra el país africano, Marruecos.

Los cuartos de final entre ambas naciones potencias en el futbol será el día jueves 9 de junio a las 2 de la tarde, hora centro de México.