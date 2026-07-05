Harry Kane: De casi retirarse a ser la amenaza de México en el Mundial 2026 tras ser ‘rescatado’ por leyenda de la NFL

Cuando la Selección Mexicana salte este 5 de julio a la cancha del Estadio Ciudad de México para disputar los Octavos de Final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, tendrá enfrente a uno de los delanteros más temidos del planeta. Lo que pocos conocen es que Harry Kane estuvo muy cerca de abandonar el fútbol años antes de convertirse en capitán de su selección y referente del balompié inglés.

Mucho antes de llenar estadios y disputar los partidos más importantes del mundo, Harry Kane atravesó una etapa en la que dudó de su capacidad; una cesión al Leicester City, cuando el club militaba en la segunda división inglesa, lo llevó a pensar que quizá nunca lograría consolidarse como profesional.

Aquella crisis cambió por completo después de descubrir la historia de Tom Brady, una de las mayores leyendas de la NFL con los New England Patriots.

El momento en que Harry Kane pensó en dejar el fútbol

El delantero inglés recordó que su etapa en Leicester fue el periodo más complicado de su carrera; la falta de minutos y la incertidumbre provocaron que incluso hablara con su padre sobre la posibilidad de dejar el fútbol y buscar otro camino.

Sin embargo, un día encontró un documental sobre Tom Brady; la historia del quarterback, elegido hasta el lugar 199 del Draft y constantemente subestimado durante sus primeros años, despertó algo en él.

Kane reconoció que se sintió identificado. Al igual que Brady, escuchaba con frecuencia que no tenía el perfil ideal para triunfar como atacante; esa identificación terminó convirtiéndose en el impulso que necesitaba para cambiar su mentalidad.

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"Me recordaba a mí. La gente siempre hacía las mismas suposiciones acerca de mí. 'Bueno, ya sabes, él no parece un verdadero delantero'. Fue realmente inspirador; esto puede sonar extraño, pero realmente fue como si esa luz se encendiera dentro de mi cabeza ese día, allí mismo, en mi sofá en Leicester, y de repente, dije: '¿Sabes qué? Voy a hacerlo'. Voy a trabajar tan duro como sea posible, y mi oportunidad llegará, y la voy a tomar ", explicó en entrevista para The Times en 2018.

Harry Kane: El capitán inglés que igualó los récords de su ídolo Beckham.|X Harry Kane

La lección que cambió la carrera del goleador de Inglaterra y que amenaza a México

El delantero ha contado que comprendió que el talento por sí solo no sería suficiente y decidió apoyarse en el trabajo diario.

Incluso durante los préstamos en Norwich y Leicester, cuando apenas tenía oportunidades de jugar, permanecía después de cada entrenamiento practicando disparos y definición. Algunos compañeros cuestionaban ese esfuerzo adicional, pero él mantuvo la convicción de que su oportunidad llegaría.

Con el paso de los años, aquella disciplina comenzó a dar resultados; Kane regresó al Tottenham, se convirtió en goleador de la Premier League y posteriormente asumió el liderazgo de la selección inglesa.

El desafío que espera a México en el Mundial 2026

Hoy, Harry Kane llega al duelo frente a México como uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional y el principal referente ofensivo de Inglaterra en el Mundial 2026.

Más allá de sus goles, el atacante representa un ejemplo de perseverancia. Él mismo ha explicado que la confianza en su trabajo fue la herramienta que le permitió superar las dudas que marcaron sus primeros años como profesional.