¿México sede del Mundial 2038? Los expertos revelan si el país tiene posibilidades reales de repetir el torneo

Durante las últimas horas ha surgido el rumor de que México podría ser considerado para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA del año 2038 y algunos expertos ya aclararon qué tan posible es que la magia del futbol regrese a nuestro país.

¿Es posible que el torneo internacional regrese a México en el 2038?

¿México será sede del Mundial 2038?

De acuerdo a un experto en relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana, IBERO, México SÍ podría ser sede del torneo internacional en 12 años.

Aunque por ahora la FIFA no ha dado ningún anuncio oficial, ni ha comenzado con el proceso para evaluarlo, los expertos indican que entre las primeras opciones está Asia. A pesar de ser de las favoritas, para que ese continente albergue el torneo, la FIFA tendría que dividir la Confederación Asiática, AFC, en dos, dejando así a candidatos de Asia-Pacífico/Oceanía.

La razón por la que la Federación tendría que hacer esta división es porque el mismo reglamento prohíbe que una confederación se repita enseguida y como Arabia Saudita será sede en 2034 y pertenece a la AFC, esto no sería posible.

Con esto dicho, México y Estados Unidos también resuenan muy fuerte para el 2038 como opción B, pues ambos ya realizaron una remodelación reciente por el Mundial 2026, y mantener actualizados los estadios es de los puntos más importantes para que el torneo se pueda llevar a cabo. Digamos que sería más sencillo para la FIFA poner países que ya tienen experiencia y cumplen con los requisitos.

🇲🇽🏆 ¿Y si sí? Esto se sabe sobre la posibilidad de que México sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2038.🏟️⚽ https://t.co/BgYbvYyh6U — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 7, 2026

¿Cuántas selecciones habrá en el Mundial 2038?

Debido a la gran expansión y éxito que ha tenido el Mundial, la FIFA buscaría expandir los lugares para el 2038, abriendo espacios para 64 selecciones en total, 16 selecciones más de las 48 que ya se tienen ahora.

Ya no habrá sedes únicas para los Mundiales

Debido a la expansión, las sedes únicas comenzarán a desvanecerse, pues la exigencia es mucho mayor y un solo país no podría mantener el control de todo.

Por lo que se sabe ahora, las siguientes sedes quedarían así:

Mundial 2030: Europa y África

Mundial 2034: Arabia Saudita