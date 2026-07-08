El secreto de la buena suerte: Los rituales que los futbolistas repiten en partidos importantes como los disputados en el Mundial

Varios directores técnicos permiten que sus futbolistas hagan sus propios rituales o cábalas antes de partidos importantes, como los que se viven en Mundiales. La razón sería para mantener la calma y evitar la ansiedad antes de los encuentros.

Entrar a la cancha con el pie derecho y saltar

Una de las costumbres es la forma en que los futbolistas pisan el pasto de la cancha donde van a jugar. Jugadores como Cristiano Ronaldo tienen la el ritual de cruzar la línea de cal de la cancha con el pie derecho.

Muchos entran y dan tres pequeños saltos en el mismo lugar, acción que hacen para buscar protección y asegurar que sea un buen partido.

Calzones sucios y vendas

Los calzones y las vendas también juegan un rol importante en las cábalas. El delantero francés Karim Benzema mantuvo su costumbre de usar venda en su mano derecha, un accesorio que empezó por una lesión pero que dejó después de notar su suerte para meter goles.

Otro ejemplo de cábalas que también impresiona es la de Enzo Fernández, pues el jugador argentino usa los mismos calzones cada partido.

La cábala de Neymar

La música funciona para interrumpir los pensamientos invasivos de la mente. Neymar Jr arma una lista de reproducción que escucha desde el autobús de camino al estadio.

Repetir las mismas canciones les ayuda a bloquear el ruido y concentrarse para jugar.

Come solo galletas para niños

El delantero italiano Filippo Inzaghi tenía un menú muy específico el día del partido: solo comía galletas para niños de una marca específica, pero con la condición de dejar siempre dos en la envoltura.

El lateral inglés Leighton Baines se amarraba los tachos perfectamente en el vestidor, caminaba al campo, se las desataba por completo en el pasto y se las volvía a amarrar.

El portero que hacía pipí antes de los penales

El arquero argentino Sergio Goycochea, antes de las tandas de penales contra Yugoslavia e Italia en el Mundial de Italia 1990, no aguantó las ganas y tuvo que hacer del baño directamente en el pasto.

Al ganar ambas series, el acto se convirtió en su amuleto obligatorio.