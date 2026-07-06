¡La Selección tiene porra de lujo! Estas celebridades apoyan a México en el duelo contra Inglaterra

La emoción por el partido entre México e Inglaterra no solo se vive en las gradas y entre la afición. A unas horas del esperado encuentro, diversas celebridades de la música, el cine y la televisión han mostrado públicamente su apoyo a la Selección Mexicana, sumándose a la ola de mensajes de aliento para el Tri antes de uno de los compromisos más importantes del torneo.

Apoyo de celebridades en el partido de México vs Inglaterra

La Selección Mexicana no estará sola en su enfrentamiento contra Inglaterra. Además del apoyo de millones de aficionados, varias figuras del espectáculo nacional e internacional se sumaron a la porra del Tri con mensajes de aliento previo al esperado encuentro.

Entre las celebridades que expresaron su respaldo destaca Belinda, quien ha demostrado en distintas ocasiones su cercanía con el futbol mexicano y volvió a enviar buenas vibras para que el equipo nacional consiga un resultado positivo.

La cantante Danna Paola también se unió al apoyo para México, alentando a la Selección en uno de los partidos más importantes del torneo.

El respaldo no solo llegó desde el mundo de la música. El actor estadounidense Elijah Wood, conocido mundialmente por interpretar a Frodo Bolsón en la saga El Señor de los Anillos.

Otro de los artistas que mostró su apoyo fue Peso Pluma, quien continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música mexicana a nivel internacional y no dejó pasar la oportunidad de alentar al Tri.

A la lista también se sumó el actor Alejandro Speitzer, quien expresó su respaldo a la Selección Mexicana previo al silbatazo inicial.

Con este grupo de celebridades, la afición del Tri suma una "porra de lujo" que refleja la expectativa que ha generado el duelo ante Inglaterra. Ahora, la tarea estará en la cancha, donde México buscará avanzar con el respaldo de millones de aficionados y de reconocidas figuras del entretenimiento.

