El histórico estadio mundialista que desapareció y fue un misterio localizar por estar enterrado más de 70 años

Luego de que el estadio Ciudad de México cerró su histórica tercera participación como anfitrión de una Copa del Mundo tras la eliminación de México frente a Inglaterra en los Octavos de Final, el antes conocido como Estadio Azteca bajó el telón en lo que podría haber sido su última aparición en mundiales; sin embargo, mucho antes de que ese recinto se convirtiera en un símbolo del fútbol internacional, existió otro escenario que escribió el primer capítulo de los Mundiales y, con el paso del tiempo, terminó desapareciendo del mapa: El recinto de Pocitos.

El Estadio Pocitos fue un pequeño inmueble en Montevideo, Uruguay, que fue sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial de 1930 y donde se marcó el primer gol en la historia de la competencia, en un Francia contra México.

Lo sorprendente es que, tras desaparecer por el crecimiento urbano de la ciudad, su ubicación permaneció como un misterio durante más de 70 años, hasta que una investigación logró encontrar el sitio exacto donde comenzó una de las páginas más importantes del fútbol mundial.

El pequeño estadio que quedó para siempre en la historia de los Mundiales

El 13 de julio de 1930 marcó un antes y un después para el fútbol; ese día arrancó la primera Copa del Mundo organizada por Uruguay y el Estadio Pocitos recibió el duelo entre Francia y México, uno de los encuentros inaugurales del torneo.

A los 19 minutos apareció un momento que todavía ocupa un lugar privilegiado en los libros de historia; el francés Lucien Laurent venció al portero mexicano y convirtió el primer gol registrado en los Mundiales.

Francia terminó imponiéndose 4-1, pero el resultado quedó eclipsado por aquella anotación que convirtió al modesto estadio uruguayo en el punto donde comenzó una tradición que hoy sigue reuniendo a millones de aficionados.

Antes de desaparecer, el Estadio Pocitos fue un recinto innovador

Aunque nunca fue el estadio más grande de Sudamérica, el Estadio Pocitos llamó la atención por su diseño; inaugurado en 1921 como casa de Peñarol, incorporó tribunas de forma elíptica inspiradas en modelos arquitectónicos poco habituales para la región y ayudó a consolidar el crecimiento del fútbol como espectáculo.

Su presencia en el Mundial de 1930 también respondió a una circunstancia inesperada, mientras avanzaban las obras del Estadio Centenario, algunos partidos debieron repartirse entre otros recintos de Montevideo y Pocitos terminó convirtiéndose en una sede histórica casi por accidente.

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¿Cómo desapareció uno de los lugares más importantes del fútbol?

Después del Mundial, el protagonismo del estadio comenzó a disminuir. Cuando Peñarol trasladó sus partidos al Estadio Centenario, el antiguo inmueble perdió actividad y el crecimiento urbano hizo el resto.

Con los años, las tribunas desaparecieron y el terreno fue ocupado por calles, viviendas y edificios; el barrio siguió transformándose hasta que prácticamente no quedó ninguna referencia visible que recordara que allí había comenzado una parte fundamental de la historia de los Mundiales.

Durante décadas, incluso especialistas e investigadores desconocían el punto exacto donde había estado la cancha y el arco del histórico primer gol.

La investigación que resolvió un misterio de más de 70 años

La historia dio un giro a principios del siglo XXI gracias al arquitecto uruguayo Héctor Enrique Benech; a partir del análisis de fotografías aéreas antiguas, planos y documentos municipales, reconstruyó la ubicación original del Estadio Pocitos y logró identificar el lugar donde se encontraba la portería que vio entrar el primer gol mundialista.

El hallazgo permitió instalar monumentos y placas conmemorativas para recordar un sitio que parecía perdido para siempre; hoy, quienes recorren ese sector de Montevideo observan un barrio residencial como cualquier otro; sin embargo, bajo sus calles, banquetas y viviendas permanece la memoria del recinto donde comenzó una de las competencias deportivas más importantes del planeta.

Un legado que sigue vivo pese al paso del tiempo

El Estadio Pocitos ya no existe físicamente, pero su historia continúa siendo una referencia obligada para entender el origen de la Copa del Mundo; ahí no solo se disputó uno de los primeros partidos del magno certamen; también nació el primer gol de una competencia que, casi un siglo después, sigue paralizando al planeta cada cuatro años.

Aunque el concreto reemplazó al césped hace décadas, el lugar donde empezó todo continúa siendo un punto de encuentro para los amantes de la historia del fútbol, demostrando que algunos escenarios pueden desaparecer del paisaje, pero nunca de la memoria colectiva.