Recibido como héroe: Pasajeros arman fiesta y aplauden a Julián Quiñones en pleno vuelo comercial; así reaccionó

El jugador de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, recibió el reconocimiento que se merece en pleno vuelo comercial por los mismo pasajeros que se encotraban a bordo con él.

¿Cómo fue la porra hacia el delantero y cómo reaccionó ante las ovaciones de la gente?

Aplauden al jugador de la seleccion mexicana Quiñones en un vuelo comercial pic.twitter.com/cMTWKXiG4b — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) July 7, 2026

Echan porras a Quiñones en vuelo comercial

Fue durante un vuelo que pasajeros gritaron con fuerza el nombre del goleador mexicano del Mundial 2026. Gritando "Quiñones, Quiñones" y "Gracias", los que se encontraban ahí le hicieron sentir al jugador lo felices que están con su rendimiento en el torneo internacional donde terminó rebasando récords de otros mexicanos.

Se cree que su destino era rumbo a su casa en Arabia Saudita, lugar donde se encuentra su equipo actual; tras la eliminación de la Selección, el equipo rompió filas y salió del Centro de Alto Rendimiento, CAR, de la CDMX.

De dónde es Julián Quiñones

Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, Colombia, el 24 de marzo de 1997. Salió de Colombia en 2015 cuando tenía 18 años y tras su alto desempeño, el Club Tigres lo contrató para el Apertura 15.

Quiñones consolidó su carrera en México, pues estuvo en clubes de alto prestigió, además de Tigres, también fue parte de la plantilla estrella del Club América. En 2023 fue cuando finalmente se decidió por representar a nuestro país y se naturalizó mexicano en octubre de dicho año.

Dónde juega actualmente Julián Quiñones

En este momento, Julián es parte del equipo Al-Qadsiah F. C., el cual pertenece a la Liga Profesional Saudí, misma donde juega la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

En dicha liga, Julián se convirtió en goleador marcando 33 goles en 31 partidos, superando a grandes estrellas que también son parte del torneo de Arabia Saudita.

Sentimientos encontrados 🇲🇽⚽



La mamá de Julián Quiñones habla sobre la enorme participación de su hijo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lamenta la eliminación. #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca pic.twitter.com/y6ezTkLu2v — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2026

Julián Quiñones hace historia con México

Durante este Mundial 2026, Julián Quiñones alcanzó un récord con la Selección Mexicana, el cual tiene que ver con la cantidad de goles que metió.

El jugador de 29 años marcó 4 goles en dicho torneo internacional, igualando el récord de los máximos goleadores de México en mundiales.

La estrella igualó a Luis "Matador" Hernández, que anotó cuatro goles en Francia 1998, y Javier "Chicharito" Hernández, que también anotó cuatro goles a lo largo de tres ediciones, 2010, 2014 y 2018.