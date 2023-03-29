México y Guatemala lamentan muerte de migrantes en incendio

Los Gobiernos de Guatemala y de los México lamentan profundamente la muerte de varios migrantes, quienes perdieron la vida en un incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

El Gobierno de México, proporcionó datos preliminares y, luego de una detallada indagación, se corroboró que, oficialmente, fallecieron 20 guatemaltecos a causa del incendio, todos hombres mayores de edad.

En un comunicado conjunto, se informó que la red consular de Guatemala se desplazó hacia Ciudad Juárez y visitó anoche todos los hospitales de la localidad, de manera exhaustiva, para buscar guatemaltecos relacionados con el caso.

#Comunicado 🗞️| @INAMI_mx pondrá a disposición de @FGRMexico y @CNDH testimonios y pruebas de los servidores públicos de la Estancia Provisional de Cd. Juárez, Chihuahua, para el esclarecimiento de la verdad de los hechos. https://t.co/Wp23rMUdM9 pic.twitter.com/viLXHHCNzM — INM (@INAMI_mx) March 28, 2023

Se reconocieron a 8 migrantes guatemaltecos heridos, de los cuales 6 están en estado crítico y 2 estables. Se solicitó el servicio de hablar con sus familias a los dos estables, y se les brindó la atención correspondiente para que se comunicaran con ellos.

Inicialmente se dio a conocer que había un noveno herido; sin embargo, se está verificando su nacionalidad.

Lista de migrantes de Guatemala hospitalizados

Ante la publicación de los nombres de los guatemaltecos, el Gobierno de México se compromete a dar seguridad a los mismos en los hospitales en los que se encuentran atendidos y gestionar la reunificación con sus familias.

Migrantes de Guatemala hospitalizados:

1. Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot, 26 años. Estable.

2. Eliseo Gutiérrez Valdez, 22 años. Estable.

3. Enrique Coy Pop, 24 años. Crítico.

4. Fernando Pu Castro, 25 años. Crítico.

5. Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum, 28 años. Crítico.

6. Kevin Estuardo Cardona López, 25 años. Crítico.

7. Rubbesly Manrique Pérez Rodríguez, 38 años. Crítico.

8. Diego Tzaj Ixtos, 25 años. Crítico.

¿De qué ciudades son los migrantes de Guatemala víctimas del incendio?

Los 28 migrantes de Guatemala afectados, incluyendo fallecidos y heridos, todos son de género masculino, con edades comprendidas entre los 18 y 51 años, y procedentes de Jacaltenango, Santa Eulalia, Nentón y Malacatancito (Huehuetenango); Nahualá (Sololá); Santa Cruz del Quiché y Sacapulas (Quiché); San José Pinula (Guatemala); El Estor (Izabal); San Francisco El Alto (Totonicapán); San Antonio Sacatepéquez y El Tumbador (San Marcos); Chicacao y Mazatenango (Suchitepéquez); Camotán (Chiquimula); San Martín Jilotepeque (Chimaltenango); Olintepeque (Quetzaltenango); y Cobán (Alta Verapaz).

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, instruyó al canciller trabajar en coordinación con el Gobierno de México para investigar a fondo lo sucedido y dar con los responsables de los hechos.

