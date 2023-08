¿No cayó? Esto debes hacer si el pago de Mi Beca para Empezar 2023 no te ha llegado

Mi Beca para empezar 2023 es un apoyo que ofrece el Gobierno a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que a unos días del tan esperado regreso a clases, miles de madres y padres esperan este apoyo, ¿Qué día se recibe esta ayuda?

Recordemos que el objetivo principal de ‘Mi Beca para Empezar 2023’ es ayudar a la compra de útiles escolares y de uniformes, este apoyo será enviado siempre y cuando las y los estudiantes de educación básica estén registrados en el programa.

¿Cuándo tuvo que caer el apoyo de útiles de Mi Beca Para Empezar CDMX?

De acuerdo con Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México, los pagos de Mi Beca para Empezar 2023 CDMX, comenzaron a realizarse desde el pasado 15 de agosto 2023; es importante aclarar que el monto económico varía del nivel educativo en el que se encuentra la o el estudiante, ¿Con cuánto dinero apoya el Gobierno?

Preescolar: $500 pesos.

Primaria: $550 pesos.

Secundaria: $550 pesos.

Personas inscritas en Centro de Atención Múltiple: $600 pesos. (Preescolar, primaria, secundaria y laboral).

Mi Beca para Empezar 2023 tiene una duración de 1 año, donde se realizarán depósitos mensuales desde septiembre hasta diciembre de este año y de enero a junio del próximo año, es decir, todo el periodo que abarca el ciclo escolar 2023 – 2024.

♥️¡Es hoy, es hoy!♥️



A tod@s l@s beneficiari@s del programa #MiBecaParaEmpezar:



💰💳 A partir de hoy inicia el depósito de 𝗨𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝘀 𝘆 Ú𝘁𝗶𝗹𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 📚✏️🖍️, ciclo escolar 2023-2024.



¡En este regreso a clases, con todo a la escuela!🤜🏻📚🤛🏼¡Felicidades! pic.twitter.com/3jgL8K9hIP — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 15, 2023

¿Qué hacer si no cayó el pago de agosto de Mi Beca para Empezar?

Si ya revisaste la cuenta de Mi Beca para Empezar 2023, y aún no has recibido el dinero para comenzar a comprar los útiles y uniformes escolares de tus hijas e hijos, podría ser a que el registro no se realizó de forma correcta.

Por lo que si tus hijos están registrados al programa, es importante comunicarte a las oficinas de Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México, al siguiente número: 55 8890 2999, ahí podrás recibir ayuda.

¿Cuándo cae el siguiente depósito de Mi Beca para Empezar?

El apoyo que ofrece el Gobierno de México para los estudiantes de educación básica, tiene una duración de 10 meses, por lo que el pago se realizará durante las siguientes fechas:

1 de septiembre 2023.

2 de octubre 2023.

1 de noviembre 2023.

1 de diciembre 2023.

1 de enero 2024.

1 de febrero 2024.

1 de marzo 2024.

1 de abril 2024.

2 de mayo 2024.

3 de junio 2024.