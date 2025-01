Lo que debes hacer si todavía no te cae el pago de Mi Beca para Empezar en enero 2025

“Mi Beca para Empezar” es un programa social orientado a ofrecer un apoyo económico a estudiantes de escuelas públicas de nivel preescolar y primaria en la Ciudad de México (CDMX). El pago de esta beca se otorga mensualmente con el objetivo de ayudar a las madres y padres de familia a cubrir las necesidades básicas de sus hijos como calzado, ropa y alimento.

Sin embargo, muchos beneficiarios han reportado que no han recibido el pago del apoyo económico correspondiente a enero. Esto se debe a que el programa tuvo modificaciones para este 2025.

Para este año, los estudiantes de secundaria ya no serán beneficiarios del programa “Mi Beca para Empezar”, pues ahora la beca que les corresponde es la Beca Rita Cetina . Por esta razón, es muy probable que si no te ha caído el depósito, tu hijo ya esté inscrito en el nuevo programa. Aunque también puede haber otras razones para que no caiga el pago. ¡Aquí te damos toda la información!

¿Por qué no me cayó el pago de Mi Beca para Empezar 2025?

Si en tu caso tus hijos no están cursando el nivel secundaria, existen otras razones por las que posiblemente aún no te haya caído el pago de Mi Beca para Empezar 2025. Las causas principales son las siguientes:



Cambio de escuela o cambio de turno

Registro reciente

Falta de actualización de datos en Cuenta Llave

Falta de Actualización en Obtén más

Duplicidad de CURP (reconocimiento paterno)

Estas son algunas razones por las que no has recibido tu deposito mensual. ¡Toma nota! 💡📝 pic.twitter.com/R67vfrLRia — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) January 9, 2025

¿Qué hago si no me cayó el depósito de Mi Beca para Empezar?

En caso de que todavía no te depositen el pago de Mi Beca para Empezar correspondiente a enero de 2025, puedes hacer lo siguiente:



Verifica que estés inscrito en el programa

Llama al número 55 8890 2999

Contacta al Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fiben) a través de redes sociales

Consulta el saldo de tu tarjeta

Verifica con tu escuela

En caso de que tu hija o hijo sea estudiante de secundaria y no haya recibido el apoyo económico, puedes inscribirlo para la Beca Rita Cetina en la página https://becaritacetina.gob.mx/.

Montos de Mi Beca para Empezar CDMX para 2025

Los montos de Mi Beca para Empezar en el 2025 pueden variar dependiendo del nivel académico de cada estudiante. Para esta segunda mitad del ciclo escolar 2024-2025, los pagos mensuales corresponden a:



Preescolar: 600 pesos

Primaria: 650 pesos

Ahora que sabes lo que pudo pasar con el pago de Mi Beca para Empezar, no dudes en comunicarte con las autoridades correspondientes para corregir la situación de tus hijos y que puedan seguir recibiendo el apoyo económico mes a mes.