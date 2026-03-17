Inicia registro al ECOEMS 2026: escuelas que ofrecen pase directo al bachillerato sin examen

Comenzó el registro para ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México, a través de la convocatoria “Mi Derecho, Mi lugar 2026” del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS).

Esta nueva modalidad sustituye al examen único del Comipems, con el fin de que cualquier estudiante no quede fuera del proceso de selección e ingrese directo al nivel medio superior.

Si bien los alumnos pueden aplicar examen para ingresar a una preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el ECOEMS también cuenta con una amplia oferta educativa con pase directo.

Registro ECOEMS 2026: Lista de escuelas con pase directo a la preparatoria

La convocatoria de “Mi Derecho, Mi lugar” cuenta con tres modalidades para que los estudiantes elijan el proceso qué más les convenga. Es decir:

Modalidad 1: sin examen

En este proceso, el lugar se asigna con base en el orden de preferencia del alumno, el promedio, y la cercanía del domicilio. Estas son algunas de las instituciones participantes:



Colegio de Bachilleres (cualquiera de los 20 planteles en CDMX)

Plantel 1, "El Rosario": Av. De Las Culturas Sin Entre Mecánicos Y Cultura Griega, Unidad Infonavit "El Rosario", Azcapotzalco Plantel 2, Cien Metros "Elisa Acuña Rossetti". Av. Eje Central Lázaro Cárdenas Sin, entre Av. De Las Torres Y Poniente 152, Col. Industrial Vallejo. Gustavo A. Madero Plantel 3, "Iztacalco": Prol. Francisco Del Paso Y Troncoso, Entre Tezontle Y Apatiaco, Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco. Iztacalco Plantel 4, Culhuacan "Lázaro Cárdenas. Av. Manuela Sáenz Y Rosa Maria Sequeira S/N, Unidad Ctm Culhuacan 6 Sección. Coyoacán. Plantel 5, "Satélite". Prol. Ezequiel A. Chávez Sin Esq. Circuito Museos, Bellavista Ciudad Satélite. Tlalnepantla.

Conalep: Todas las unidades de las Escuelas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Conalep Álvaro Obregón I: Prol. Avenida 5 De Mayo Núm. 615, Col. Lomas De Tarango. Conalep Álvaro Obregón II: Av. Rómulo O'Farril Sin Esq. Calzada De Las Aguilas Conalep Azcapotzalco: Cda. Cecati Núm. 13, Col. Santa Catarina. Azcapotzalco La Villa.

IEMS : Preparatorias del Gobierno de la CDMX

: Preparatorias del Gobierno de la CDMX DGETI : Planteles del CBTis y CETis.

: Planteles del CBTis y CETis. Planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México ( CECYTEM )

) SE COBAEM

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTI)

🎓✨ Hoy inicia el registro en la plataforma #MiDerechoMiLugar.



Si estás por terminar la secundaria o ya la terminaste y quieres entrar al #bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México, ¡ya no necesitas hacer examen de ingreso! Ahora todas y todos tienen un lugar… pic.twitter.com/6gnxRDW5C4 — SEP México (@SEP_mx) March 17, 2026

¿Qué modalidad debo escoger si quiero ingresar a la UNAM o IPN?

Los aspirantes deberán hacer el registro para la modalidad 2, en caso de que deseen entrar a una preparatoria de la UNAM o en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN.

Como en el Comipems, la asignación depende de si el estudiante alcanzó el número de aciertos requeridos para cada preparatoria.

De igual forma, pueden elegir la modalidad mixta si quieren asegurar un lugar. Pueden poner hasta 10 opciones sin examen, así como para las escuelas que piden el examen.

Pasos para iniciar el registro al ECOEMS 2026

Entrar a miderechomilugar.gob.mx

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Verifica datos personales (CURP, correo, teléfono y domicilio).

Sube tu certificado de secundaria (si aplica).

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