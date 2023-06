¿No puedes vivir sin tu perro? ¡Llévalo al trabajo!

¿Sufres cada vez que sales de casa y dejas a tu perro para ir a trabajar? ¡Tenemos buenas noticias! El Día Mundial de llevar al perro al Trabajo es hoy, y si tu lugar de trabajo lo permite, tu amigo de cuatro patas podrá acompañarte.

¿Qué beneficio trae para los 👵🏻👴🏻 el tener un animal de compañía, de preferencia un 🐶 o un 🐱?

Un #ExpertoUNAM responde. 👇 https://t.co/viETXApRLP — UNAM (@UNAM_MX) January 5, 2020

Esta iniciativa fue impulsada por la Organización Internacional Pet Sitters, una asociación educativa para cuidadores y profesionales de mascotas, tiene como propósitos mejorar el rendimiento del trabajador por medio de la compañía de su perro, promover la adopción, permitir que aquellos que no tienen mascota, conozcan la relación de sus compañeros con sus lomitos; así como promover una cultura sana de trabajo.

¿Cuáles son los beneficios de llevar a tu perro al trabajo?

De acuerdo a expertos, llevar a tu perro al trabajo podría tener beneficios en diferentes áreas, desde concientizar acerca del cuidado de una mascota a otros compañeros, generar un ambiente más amigable en el espacio de trabajo, fomentar el amor y la adopción hacia los canes. Sin embargo, los efectos positivos pueden incluso trascender en el desempeño laboral.

Nos motivan a tomar descansos entre tareas para pasar tiempo con nuestro perro; ya sea para dar una vuelta, servirle agua o solo acariciarlo; estos respiros son necesarios para mejorar la concentración y disminuir la fatiga visual. Si decidimos salir a caminar estimulamos nuestra circulación sanguínea y con ello, fomentamos nuestra creatividad.

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Es tan cercano a ti que hasta sabe cuáles son tus virtudes y defectos? Entérate en la nota de @unamglobal. 👇https://t.co/axHwmWJUT3 — UNAM (@UNAM_MX) June 20, 2023

También puede reducir el estrés de una jornada complicada, Científicos de la Universidad del Estado de Washington (WSU), demostraron que interactuar con perros o gatos por tan solo un par de minutos, reduce los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés.

“...Las diferencias en el estrés percibido entre los días en que el perro estuvo presente y ausente fueron significativas. Los empleados en su conjunto tenían una mayor satisfacción laboral…” Afirma un estudio realizado por la Universidad de Virginia Commonwealth.

¿Qué día puedo llevar a mi perro conmigo al trabajo?

Pese a que algunos sitios oficiales aseguran que la fecha exacta para llevar a tu perro al trabajo es cada 21 de junio, el comunicado oficial de la Organización Internacional Pet Sitters afirma que este día debe ser celebrado un viernes después del festejo del día del padre.

Es importante que te cerciores si el lugar en el que laboras está dispuesto a celebrar este día y cuál es la fecha en que decidirá abrir las puertas a tu perrito.

¿Por qué crearon esta celebración?

Esta fecha también conocida como Take Your Dog To Work Day, TYDTWDay por sus siglas en inglés, inició en el año de 1996 en Reino Unido y llegó en 1999 a Estados Unidos. Surgió paracrear concienciade la importancia de los animales de compañía y promover su adopción.