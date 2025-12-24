Protege a tu perro del estrés por pirotecnia esta Navidad: Guía fácil y rápida del método Tellington

La Noche Buena y la Navidad puede ser una fecha mágica para las familias, pero para muchos perros el ruido de la pirotecnia se convierte en una verdadera pesadilla. Temblores, jadeo, llanto, intentos de huida o esconderse son señales claras de estrés y ansiedad. Si este escenario te resulta familiar, el método Tellington es una opción sencilla, segura y efectiva para ayudar a tu perro a pasar una noche más tranquila, sin recurrir a medicamentos.

¿Qué es el método Tellington para calmar a tu perro de la pirotecnia en Navidad?

El método Tellington, también conocido como vendaje Tellington TTouch, fue desarrollado para brindar calma a los perros mediante una presión suave y constante sobre su cuerpo.

Esta técnica ayuda al sistema nervioso a relajarse y genera una sensación de seguridad, similar a un abrazo firme. Por eso resulta especialmente útil durante celebraciones como Navidad y Año Nuevo, cuando los estallidos son constantes.

¿Cómo aplicar el método Tellington para calmar a tu perro de la pirotecnia en Navidad?

Para usar el método Tellington solo necesitas una venda elástica o una bufanda larga de tela suave. Coloca el centro de la venda sobre el pecho de tu perro, justo debajo del cuello; luego cruza los extremos sobre los hombros formando una “X”.

Baja la venda por los costados y crúzala por debajo del abdomen, con cuidado de no apretar.

Finalmente, lleva las puntas hacia la espalda y haz un nudo a un costado, cerca de la cola. El vendaje debe quedar firme, pero cómodo; siempre debes poder introducir dos dedos entre la venda y su cuerpo.

Sigue estos consejos👇 y cuida de los lomitos durante estas fiestas decembrinas. 🐶❤️#ElPoderDeServir pic.twitter.com/6KzNBxFcqW — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) December 24, 2025

Consejos extras para reducir el estrés de tu perro por pirotecnia en Navidad

El método Tellington funciona mejor si se acompaña de otras acciones. Procura sacar a tu perro a pasear y jugar durante la tarde para que llegue más relajado a la noche.

Dentro de casa, cierra ventanas y cortinas para disminuir el ruido y las luces, también puedes poner música suave o la televisión como ruido ambiental.

Lo más importante: no lo dejes solo. Tu compañía es clave para que se sienta protegido.